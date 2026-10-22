Diego Boneta habla del desafío que vivió para interpretar a Fidel Castro

Para construir su interpretación, Boneta se dedicó a investigar el contexto histórico de Castro y los acontecimientos que aborda la cinta. El actor explicó que buscó asesoría de especialistas para comprender mejor el periodo y contar con las herramientas necesarias para representar al mandatario.

“Yo me enfoqué en investigar todo el contexto que necesitaba para poder interpretar esos cinco días lo mejor posible. Conté con ayuda de expertos, historiadores, un maestro de ellos, de hecho, del Colegio de México, experto en la Revolución Cubana, para realmente poder tener el contexto necesario”, compartió.

El protagonista de Luis Miguel: la serie aseguró que asumió el proyecto con seriedad, consciente de que Fidel Castro es una figura que ha dejado huellas profundas en la vida de numerosas familias a lo largo de varias generaciones.





“Y me informé lo más posible, porque sé que es algo serio, sé que es una figura que ha marcado a muchas familias ya por generaciones, son marcas profundas y uno como actor tiene que enfocarse en hacer la chamba, hacer el mejor trabajo posible”, señaló.

Boneta también reconoció que su interpretación inevitablemente generará opiniones encontradas, pues la figura del expresidente cubano continúa provocando debates políticos e históricos. Además, admitió que ser mexicano y no haber vivido directamente la experiencia de los cubanos representó un desafío adicional al acercarse a un personaje con semejante peso.

