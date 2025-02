Kendrick Lamar ataca a Drake en el Super Bowl; este es el origen de su rivalidad

La disputa entre Kendrick Lamar y Drake

La relación entre Drake y Kendrick Lamar ha cambiado radicalmente con los años. Al inicio de su carrera, Drake fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, incluso colaboraron en una canción juntos.

Kendrick Lamar (Getty Images)

Sin embargo, todo cambió cuando ambos comenzaron a lanzarse indirectas en sus canciones. En 2023, Drake estrenó First Person Shooter junto a J. Cole, en el que ambos insinuaban que Lamar estaba por debajo de ellos entre los mejores raperos.

Fue entonces que Kendrick Lamar lanzó Euphoria, canción en la acusa a Drake de racismo. Pero el canadiense no se quedó atrás y respondió con otro tema: Family Matters, en la que lo acusa de ser infiel.

Drake (Getty Images)

Pero las cosas no terminaron ahí, pues en 2024 Kendrick Lamar sorprendió con Not Like Us, una canción que se volvió viral. El éxito ha sido tan grande que incluso desató una disputa legal entre los artistas.