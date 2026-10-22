Leo Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un logro más en su largo historial de reconocimientos

Lionel Messi sumará un reconocimiento internacional más a una carrera que incluye ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA, dos Laureus y el título mundial que conquistó con Argentina en Qatar 2022.
El futbolista argentino recibirá este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción que reconoce tanto sus resultados en la cancha como su influencia social y su trabajo a favor de la infancia.
Publicidad
El capitán del Inter Miami, quien recientemente dijo adiós a la Selección Argentina, llegó este jueves a Oviedo, España, acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, para asistir juntos a la entrega del galardón, que se realizará en el Teatro Campoamor, en una ceremonia presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía.
Leo Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes
La Fundación Princesa de Asturias anunció el pasado 3 de junio que Messi era el ganador de la categoría deportiva de este año. El jurado, presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales, eligió al argentino entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades.
La institución destacó su "deslumbrante talento", su "excepcional trayectoria deportiva" y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y la atención de la salud de los niños en situación vulnerable. También subrayó su constancia, humildad, respeto por sus compañeros y compromiso con el juego colectivo.
Messi suma 47 títulos en su trayectoria, de acuerdo con la ficha oficial de la Fundación. Entre sus principales logros figuran el campeonato de la Copa del Mundo de Qatar 2022, dos Copas América con Argentina, cuatro Champions League con el Barcelona y títulos de liga en España, Francia y Estados Unidos.
El reconocimiento también considera su trabajo fuera de las canchas. A través de la Fundación Leo Messi, el futbolista respalda proyectos relacionados con la educación, la salud y las oportunidades para niños y jóvenes. Además, desde 2010 es embajador de buena voluntad de UNICEF.
Publicidad
La reacción de Messi al Premio Princesa de Asturias 2026
Tras conocer la decisión del jurado el 3 de junio, Leo agradeció a la fundación y destacó el vínculo que mantiene con España, donde desarrolló buena parte de su carrera y nacieron sus tres hijos, mientras formó parte del Barcelona.
El argentino también reconoció la importancia del trabajo colectivo en sus éxitos. "Siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino".
Messi añadió que esperaba que su historia inspirara a niños y niñas a perseguir sus objetivos mediante el trabajo, el amor por el deporte y el respeto a los demás.
De esta forma, el viernes pasado el mediodía, el futbolista será recibido —junto con los otros premiados— con la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Hotel de la Reconquista y, por la tarde, recibirá el premio en el acto solemne presidido por los reyes de España.
En el evento, Leo no pronunciará un discurso de aceptación, y posteriormente regresará a Estados Unidos para la concentración con su equipo, que se enfrenta el sábado por la tarde al New York RB.
Publicidad
¿Qué deportistas han recibido el Premio Princesa de Asturias?
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores relevantes para la sociedad. Cada galardón incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50 mil euros (un poco más de un millón de pesos mexicanos).
De esta forma, Leo Messi se incorpora a una lista que reúne a campeones olímpicos, figuras del automovilismo, atletas de élite y equipos que marcaron la historia de sus disciplinas. Entre los ganadores más destacados de los últimos años figuran:
Serena Williams (2025): la tenista estadounidense, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, recibió el premio por su trayectoria y su influencia en el deporte femenino.
Carolina Marín (2024): la española conquistó tres campeonatos mundiales y el oro olímpico de bádminton en Río 2016.
Eliud Kipchoge (2023): el fondista keniano, dos veces campeón olímpico de maratón, destacó por sus marcas y su influencia en el atletismo de fondo.
Fundación Olímpica para los Refugiados y Equipo Olímpico de Refugiados (2022): recibieron la distinción por su trabajo para ofrecer oportunidades deportivas a personas desplazadas.
Teresa Perales (2021): la nadadora paralímpica española, una de las deportistas más laureadas de su país, recibió el galardón por su trayectoria.
Carlos Sainz (2020): el piloto español de automovilismo fue reconocido por una carrera que incluyó dos títulos mundiales de rally y el triunfo en el Rally Dakar.
Lindsey Vonn (2019): la esquiadora estadounidense, campeona olímpica y ganadora de múltiples pruebas de la Copa del Mundo, figura entre las grandes referentes de los deportes de invierno.
All Blacks (2017): la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda recibió el premio por su excelencia deportiva y su influencia internacional.
Lista completa de ganadores del Premio Princesa de Asturias 2026
Este año, el galardón será entregado a un grupo diverso de individuos e instituciones que han destacado en sus respectivos campos.
Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes
Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades
David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica
Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional
Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales
Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes
Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras
Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia