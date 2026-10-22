Leo Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un logro más en su largo historial de reconocimientos

El capitán del Inter Miami, quien recientemente dijo adiós a la Selección Argentina, llegó este jueves a Oviedo, España, acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, para asistir juntos a la entrega del galardón, que se realizará en el Teatro Campoamor, en una ceremonia presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía.

Leo Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 (Marcelo Endelli/Getty Images)





Leo Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

La Fundación Princesa de Asturias anunció el pasado 3 de junio que Messi era el ganador de la categoría deportiva de este año. El jurado, presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales, eligió al argentino entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades.

La institución destacó su "deslumbrante talento", su "excepcional trayectoria deportiva" y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y la atención de la salud de los niños en situación vulnerable. También subrayó su constancia, humildad, respeto por sus compañeros y compromiso con el juego colectivo.



Leo Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 (Marcelo Endelli/Getty Images)

Messi suma 47 títulos en su trayectoria, de acuerdo con la ficha oficial de la Fundación. Entre sus principales logros figuran el campeonato de la Copa del Mundo de Qatar 2022, dos Copas América con Argentina, cuatro Champions League con el Barcelona y títulos de liga en España, Francia y Estados Unidos.

El reconocimiento también considera su trabajo fuera de las canchas. A través de la Fundación Leo Messi, el futbolista respalda proyectos relacionados con la educación, la salud y las oportunidades para niños y jóvenes. Además, desde 2010 es embajador de buena voluntad de UNICEF.