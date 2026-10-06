Kim Kardashian abrió las puertas a un aspecto poco conocido de su vida como mamá y reveló cuánta ayuda necesita para cuidar a sus cuatro hijos mientras mantiene una agenda que incluye negocios, televisión, actuación y sus estudios de Derecho.
Kim Kardashian revela cuántas niñeras necesita para cuidar a sus cuatro hijos
Kim Kardashian tiene cinco niñeras para sus cuatro hijos
En una nueva entrevista con The Sunday Times Style Magazine, la empresaria contó que tiene cinco niñeras que se encargan de apoyar en el cuidado de North, Saint, Chicago y Psalm, sus cuatro hijos con Kanye West.
El dato llamó especialmente la atención porque Kardashian tiene una niñera de guardia mientras las otras cuatro se mantienen en rotación. Es decir, tiene más niñeras que hijos.
Kardashian, de 45 años, explicó que su sistema de apoyo funciona con una niñera que está de servicio y otras cuatro que se turnan.
Sus hijos son North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8, y Psalm, de 7. Todos viven principalmente con ella, de acuerdo con la entrevista, en medio de la dinámica de coparentalidad que mantiene con West.
La empresaria, sin embargo, dejó claro que contar con un equipo de apoyo no significa que haya delegado por completo las tareas relacionadas con sus hijos.
Kim Kardashian aseguró que ella misma los lleva a la escuela y los recoge todos los días, además de que procura que los cuatro se sienten a cenar con ella cada noche. También contó que lee libros con ellos antes de dormir y que todavía permite que alguno de sus hijos duerma en su cama cuando lo necesita.
“Soy una mamá intermedia-estricta”, dice Kim Kardashian
Al hablar sobre su manera de educar, Kardashian se describió como una madre “intermedia-estricta”, aunque también destacó que intenta ser muy paciente y cariñosa con sus hijos.
Para ella, uno de los aspectos importantes de la crianza es enseñarles a valorar el trabajo y no dar por sentado los privilegios que tienen debido a la fama y fortuna de sus padres.
La empresaria también reconoció que criar a sus hijos bajo la mirada pública tiene sus complicaciones. En especial, le preocupa la exposición de los menores a la fama que forma parte de su propia vida desde que era muy joven.
Kim Kardashian asegura que sigue muy presente en la vida de sus hijos
La confesión sobre sus cinco niñeras ofrece una mirada poco habitual a la logística detrás de la vida familiar de Kardashian, pero también deja claro que su sistema de apoyo no sustituye su participación cotidiana.
Entre sus responsabilidades están llevar y recoger a sus hijos de la escuela, compartir la cena con ellos y acompañarlos durante la rutina nocturna.
La propia Kardashian ha reconocido que equilibrar la maternidad con sus múltiples proyectos no siempre es sencillo. Sin embargo, su reciente entrevista muestra que, detrás del equipo que la ayuda a mantener funcionando su hogar, busca conservar momentos cotidianos con sus cuatro hijos.