Kim Kardashian revela cuántas niñeras necesita para cuidar a sus cuatro hijos

Kim Kardashian tiene cinco niñeras para sus cuatro hijos

En una nueva entrevista con The Sunday Times Style Magazine, la empresaria contó que tiene cinco niñeras que se encargan de apoyar en el cuidado de North, Saint, Chicago y Psalm, sus cuatro hijos con Kanye West.

El dato llamó especialmente la atención porque Kardashian tiene una niñera de guardia mientras las otras cuatro se mantienen en rotación. Es decir, tiene más niñeras que hijos.

Kardashian, de 45 años, explicó que su sistema de apoyo funciona con una niñera que está de servicio y otras cuatro que se turnan.



Kim Kardashian y North West (Instagram)

Sus hijos son North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8, y Psalm, de 7. Todos viven principalmente con ella, de acuerdo con la entrevista, en medio de la dinámica de coparentalidad que mantiene con West.

La empresaria, sin embargo, dejó claro que contar con un equipo de apoyo no significa que haya delegado por completo las tareas relacionadas con sus hijos.

Kim Kardashian aseguró que ella misma los lleva a la escuela y los recoge todos los días, además de que procura que los cuatro se sienten a cenar con ella cada noche. También contó que lee libros con ellos antes de dormir y que todavía permite que alguno de sus hijos duerma en su cama cuando lo necesita.

“Soy una mamá intermedia-estricta”, dice Kim Kardashian

Al hablar sobre su manera de educar, Kardashian se describió como una madre “intermedia-estricta”, aunque también destacó que intenta ser muy paciente y cariñosa con sus hijos.

Para ella, uno de los aspectos importantes de la crianza es enseñarles a valorar el trabajo y no dar por sentado los privilegios que tienen debido a la fama y fortuna de sus padres.

La empresaria también reconoció que criar a sus hijos bajo la mirada pública tiene sus complicaciones. En especial, le preocupa la exposición de los menores a la fama que forma parte de su propia vida desde que era muy joven.

