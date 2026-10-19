Eiza González no descarta la posibilidad de volver a trabajar en México

Eiza González en México

Captada en el aeropuerto de la CDMX, la actriz Eiza González explicó que su visita a México responde a compromisos laborales y reiteró el cariño que siente por el país que la vio nacer.

“Vengo a trabajar unos días”, compartió al ser cuestionada sobre los motivos de su llegada.

Ante la posibilidad de volver a protagonizar una telenovela mexicana, como ocurrió con Amores verdaderos, donde dio vida a Nikki Brizz Balvanera, Eiza aclaró que por ahora no tiene contemplado regresar a este formato, aunque no descarta hacerlo más adelante.



#GrigorDimitrov #ElJunket #Espectáculos #Hollywood ♬ original sound - Junket @eljunket Eiza González reapareció en México y así fue captada en el aeropuerto durante una breve visita de trabajo al país, la estrella compartió los pormenores de su presente profesional y personal. La actriz descartó volver a las telenovelas a corto plazo, aunque no cerró las puertas a futuros proyectos en el país. Eiza expresó su profundo orgullo por representar a México en Hollywood y festivales internacionales, al tiempo que confesó estar “muy contenta” en su romance con el tenista Grigor Dimitrov. Además, agradeció el cariño de los fans que la siguen recordando por su icónico personaje de Nikki en ‘Amores verdaderos’ y compartió cómo afronta la pérdida de su amada mascota “Pasita”. #EizaGonzález

“Por el momento no lo tengo planeado, pero saben que a mí me encanta venir a México y siempre vengo a trabajar y si hay oportunidad siempre vengo, así que me encantaría”.

La actriz también expresó su orgullo por representar a México en el extranjero y aseguró que disfruta cada oportunidad que tiene de regresar. Incluso compartió que aprovechó su estancia para recorrer algunos lugares de la capital y disfrutar de la gastronomía mexicana.

“Yo soy feliz de poder representar a mi país en otro país y cada vez que tengo la oportunidad de venir a México la paso increíble”.

Además, contó que salió a comer tacos y caminó por la colonia Roma, una de las zonas que más disfruta de la Ciudad de México.

“Hoy me fui a comer unos tacos deliciosos, fui a comer, caminar la Roma, que está divina. La verdad es que la ciudad está hermosa”.

En el terreno profesional, Eiza habló sobre su reciente participación en el Festival de Cine de Londres, donde acudió para promocionar una película a la que tiene especial cariño. La actriz se mostró satisfecha con la experiencia y agradeció la oportunidad de presentar su trabajo ante el público internacional.

“Sí, la pasé muy bien, estuvo increíble la verdad, es muy padre poder ir a promocionar esa película que quiero tanto y bueno, la verdad es que la pasé muy, muy bien”.