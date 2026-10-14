Ben Affleck revela cómo fueron los últimos días de su mamá antes de morir de cáncer

Durante una conversación en el podcast The Moment with Jorge and Paola Ramos, Ben Affleck habló sobre cómo ha afrontado esta pérdida y las enseñanzas que conserva de su mamá, quien dedicó buena parte de su vida a la docencia y a su familia.

“Lo afronto como lo hace la gente. Es interesante descubrir que puede ocurrir algo profundamente triste, pero no trágico, ¿verdad?”, expresó el actor, quien recordó una de las frases que más lo marcaron durante la enfermedad de Chris: “Recuerdo perfectamente a mi madre diciendo: ‘He tenido una vida maravillosa. He vivido mucho y no me arrepiento de nada’. Pero la echo de menos todos los días”.



Chris Anne Affleck, mamá del actor Ben Affleck (Boston Herald/Shutterstock/Boston Herald/Shutterstock)

El actor reconoció que todavía no tiene respuestas sobre cómo procesar una pérdida de esta naturaleza. Sin embargo, la experiencia le permitió valorar de otra manera la vida de su mamá y el papel que desempeñó como maestra, mamá y abuela.

Ben Affleck destaca cómo su mamá decidió afrontar el final de su vida

En las últimas semanas, Ben Affleck también ha hablado sobre la muerte de sus papás, quienes fallecieron con pocos meses de diferencia, y sobre cómo estas experiencias lo han llevado a pensar en el paso del tiempo.

Durante el podcast, recordó que Chris consideraba que sus 84 años de vida “se sentirían más largos” de lo que finalmente le parecieron. Para el actor, esta percepción es una de las razones por las que hoy busca aprovechar el tiempo de una manera distinta.

“Esto solo me ha hecho sentir más amor y respeto por ella, pero también creo que la manera de vivir y honrar su memoria es esforzarme por ser tan buen abuelo como ella lo fue para mis hijos”, aseguró.