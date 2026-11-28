Actor del método: John Turturro aprendió a robar para interpretar a un carterista

En una entrevista con la agencia AFP, Turturro explicó que su preparación incluyó ejercicios prácticos para acercarse a las personas, distraerlas y tomar sus cosas sin que notaran el movimiento.

"(Apollo) trabajó conmigo y me enseñó que, si alguien está agarrado de un tubo en el metro, no puedes tocarle la piel. La idea es distraerlo", relató sobre las lecciones que recibió de Robbins.



El actor John Turturro aprendió a robar carteras para filmar la película 'The Only Living Pickpocket in New York' (Sony Pictures/Everett/Shuttersto/Sony Pictures/Everett/Shuttersto)

El actor incluso mostró algunos de los movimientos que aprendió para liberar discretamente la correa de un reloj. "Te les acercas sin que se sientan invadidos. Te aproximas de costado, de modo que tu mano apenas toca su reloj. ¡Así!", explicó.

Turturro reconoció que llevó sus prácticas más allá del set de filmación. Sin embargo, aclaró que nunca tuvo intención de cometer un delito.

"Se lo hice a mucha gente, gente que no me iba a arrestar", bromeó. También practicó con sus compañeros de reparto y algunos vecinos, aunque no siempre consiguió pasar inadvertido: "A veces me atrapaban", confesó.