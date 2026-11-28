Alejandra Guzmán suspendió su concierto en la Arena Ciudad de México la noche del viernes 27 de noviembre, luego de sufrir una lesión durante la primera canción del show. “Se me zafó la cadera de nuevo”, dijo la cantante, quien minutos después salió del escenario en camilla y trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Tras suspender su concierto, equipo de Alejandra Guzmán informa que la lesión en la cadera no es grave
Este sábado, el equipo de la cantante publicó un comunicado para informar que la lesión no es grave y que la intérprete continuará con las fechas programadas de su gira Los que nos quedamos. También confirmó que el espectáculo será reprogramado y pidió a los asistentes conservar sus boletos.
Aunque la nueva fecha todavía no está definida, la oficina de la cantante, Zignia y la Arena CDMX darán a conocer los detalles a través de sus redes.
Qué ocurrió durante el concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX
La presentación comenzó poco después de las nueve de la noche. Alejandra Guzmán apareció sobre un automóvil convertible que formaba parte de la escenografía y, mientras interpretaba "Mírala, míralo", saltó el parabrisas para sentarse en el cofre del vehículo.
En ese momento, la cantante informó que tenía un problema en la cadera. "Chicos, se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena, tenía tantas ganas", dijo ante el público.
La intérprete también pidió asistencia médica porque no podía ponerse de pie. Minutos después, paramédicos ingresaron al escenario y la retiraron en camilla. Su equipo informó entonces que el concierto no continuaría y ofreció disculpas a los asistentes.
En exclusiva, Quién pudo recoger las imágenes de que lo sucedía en el backstage, mientras el equipo de paramédicos llevaba a la cantante hacia la ambulancia y el staff daba indicaciones para trasladarla a un hospital e informar al público sobre el incidente.
El incidente obligó a cancelar el espectáculo apenas unos minutos después de su inicio. La presentación formaba parte de la gira Los que nos quedamos.
La larga historia de la lesión de cadera de Alejandra Guzmán
El percance en la Arena CDMX ocurrió poco más de dos meses después de otro episodio similar.
El 19 de septiembre de 2026, Alejandra Guzmán suspendió su presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, cuando sufrió una luxación de cadera durante el concierto.
En aquella ocasión, la cantante también fue trasladada a un hospital. Posteriormente informó que los médicos le habían acomodado la cadera y que se encontraba bien.
Los problemas físicos de la intérprete tienen antecedentes desde 2009, cuando se sometió a un procedimiento estético para aumentar el volumen de sus glúteos mediante la aplicación de biopolímeros. La sustancia le provocó complicaciones e infecciones que requirieron numerosas intervenciones quirúrgicas para retirar el material.
A ese historial se suman dos cirugías de reemplazo de cadera. En 2013 recibió una primera prótesis de titanio y en noviembre de 2016 fue intervenida nuevamente para colocarle una segunda. La cantante llegó a contabilizar 22 operaciones hasta ese último procedimiento, de acuerdo con los reportes publicados entonces.
En septiembre de 2022, durante una presentación en el Kennedy Center de Washington, sufrió otra dislocación de cadera tras una caída en el escenario. En aquella oportunidad explicó que tenía dos prótesis y que el incidente podía ocurrir.