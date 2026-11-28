Este sábado, el equipo de la cantante publicó un comunicado para informar que la lesión no es grave y que la intérprete continuará con las fechas programadas de su gira Los que nos quedamos. También confirmó que el espectáculo será reprogramado y pidió a los asistentes conservar sus boletos.

Aunque la nueva fecha todavía no está definida, la oficina de la cantante, Zignia y la Arena CDMX darán a conocer los detalles a través de sus redes.





Qué ocurrió durante el concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX

La presentación comenzó poco después de las nueve de la noche. Alejandra Guzmán apareció sobre un automóvil convertible que formaba parte de la escenografía y, mientras interpretaba "Mírala, míralo", saltó el parabrisas para sentarse en el cofre del vehículo.

En ese momento, la cantante informó que tenía un problema en la cadera. "Chicos, se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena, tenía tantas ganas", dijo ante el público.



Alejandra Guzmán: su equipo informa que la lesión de cadera no es grave (Raymundo Zamarripa)



La intérprete también pidió asistencia médica porque no podía ponerse de pie. Minutos después, paramédicos ingresaron al escenario y la retiraron en camilla. Su equipo informó entonces que el concierto no continuaría y ofreció disculpas a los asistentes.

En exclusiva, Quién pudo recoger las imágenes de que lo sucedía en el backstage, mientras el equipo de paramédicos llevaba a la cantante hacia la ambulancia y el staff daba indicaciones para trasladarla a un hospital e informar al público sobre el incidente.

Alejandra Guzmán: su equipo informa que la lesión de cadera no es grave (Raymundo Zamarripa)



El incidente obligó a cancelar el espectáculo apenas unos minutos después de su inicio. La presentación formaba parte de la gira Los que nos quedamos.

