José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos tras rumores de separación

Tras regresar de Europa, donde realizó grabaciones para uno de sus proyectos, José Eduardo fue cuestionado sobre la manera en que Paola lo recibió en casa y no dudó en dejar claro que entre ellos todo marcha bien. Incluso, aseguró que se encuentra feliz y enamorado en esta nueva etapa que viven como padres de su pequeña Tessa.

“Sí, sí, es que pues fue como un apoyo que siempre he tenido de que viene mi mujer. Hasta me traía la niña, pero dije: ‘No, ya es mucho relajo’, no, pobre ya se hubiera estresado. Pero muy feliz, muy enamorado”.

Sobre su regreso y el reencuentro con Paola, el actor aseguró que ambos estaban felices de volver a verse y reveló que ella también aprovechó para reunirse con su madre.



62. Grabé al buen Jose Eduardo Derbez, es chido pic.twitter.com/aGqzt19Rrs — 🧢 (@parkerrcito) August 28, 2026

“Bien, muy bien. Pues bueno, también tenía mucho de ver a su mamá y estaban felices de verse. Hasta se fueron a cenar y todo. Ahí lo subieron”.

La pareja también enfrentó las preguntas sobre las versiones que apuntaban a una supuesta separación. José Eduardo dejó claro que los rumores no afectan lo que viven en su relación y aseguró que, mientras ellos sepan lo que sucede en su vida privada, los comentarios externos van y vienen.

“Ya lo habíamos hablado desde antes, obviamente. No es como que no. Pero bien, todo muy bien”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram/paoladalay_2203)

“Pues no, digo, mientras nosotros sepamos lo que está pasando en nuestra vida y nuestra relación, lo demás pues va y viene, y en su momento si tenemos algo que decir, pues lo diremos en su momento también”.

Durante el encuentro con los medios, José Eduardo también fue cuestionado sobre la reciente polémica entre su mamá, Victoria Ruffo, y Yolanda Andrade. El actor, quien intentaba promocionar su nuevo proyecto, bromeó con que las polémicas de su familia siempre terminan robándose la atención.

