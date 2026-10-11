Eugenio Derbez considera dejar Los Ángeles y mudarse a España: “Creo que ya cumplí el sueño americano”

Eugenio Derbez considera dejar Los Ángeles y mudarse a España

En una entrevista para La Script, Eugenio Derbez reveló que viajó a Madrid para conocer mejor la ciudad y explorar la posibilidad de establecerse ahí. Aunque su carrera todavía podría ofrecerle nuevas oportunidades en Hollywood, ahora se pregunta si continuar en Estados Unidos es lo que realmente quiere.

“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”.



Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez (Instagram)

Sus palabras reflejan un cambio en la manera en que contempla su vida profesional y personal. Después de construir una carrera internacional y establecerse durante más de una década en Los Ángeles, Derbez parece dispuesto a considerar otras opciones.

Eugenio Derbez entiende por qué Antonio Banderas y Javier Bardem regresan a España

Aunque el actor reconoce que todavía podría llegar más lejos profesionalmente en Estados Unidos, también ha comenzado a comprender por qué algunas figuras españolas que triunfaron internacionalmente mantienen una conexión tan fuerte con su país.

Eugenio Derbez mencionó a Antonio Banderas y Javier Bardem como ejemplos de actores que, a pesar de desarrollar parte de sus carreras fuera de España, regresan para participar en proyectos que les permiten reconectar con sus raíces.

“Y claro, hay más, podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”.

La experiencia de ambos actores parece haberle dado otra perspectiva sobre la posibilidad de alternar entre distintos países y elegir proyectos que tengan un significado más allá de las oportunidades profesionales.