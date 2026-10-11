Eugenio Derbez comienza a imaginar su futuro lejos de Los Ángeles. Después de 12 años de vivir en Estados Unidos junto a Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, el actor reconoce que su visión del llamado sueño americano ha cambiado y que España podría convertirse en el escenario de una nueva etapa de su vida.
Eugenio Derbez considera dejar Los Ángeles y mudarse a España: “Creo que ya cumplí el sueño americano”
Eugenio Derbez considera dejar Los Ángeles y mudarse a España
En una entrevista para La Script, Eugenio Derbez reveló que viajó a Madrid para conocer mejor la ciudad y explorar la posibilidad de establecerse ahí. Aunque su carrera todavía podría ofrecerle nuevas oportunidades en Hollywood, ahora se pregunta si continuar en Estados Unidos es lo que realmente quiere.
“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”.
Sus palabras reflejan un cambio en la manera en que contempla su vida profesional y personal. Después de construir una carrera internacional y establecerse durante más de una década en Los Ángeles, Derbez parece dispuesto a considerar otras opciones.
Eugenio Derbez entiende por qué Antonio Banderas y Javier Bardem regresan a España
Aunque el actor reconoce que todavía podría llegar más lejos profesionalmente en Estados Unidos, también ha comenzado a comprender por qué algunas figuras españolas que triunfaron internacionalmente mantienen una conexión tan fuerte con su país.
Eugenio Derbez mencionó a Antonio Banderas y Javier Bardem como ejemplos de actores que, a pesar de desarrollar parte de sus carreras fuera de España, regresan para participar en proyectos que les permiten reconectar con sus raíces.
“Y claro, hay más, podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”.
La experiencia de ambos actores parece haberle dado otra perspectiva sobre la posibilidad de alternar entre distintos países y elegir proyectos que tengan un significado más allá de las oportunidades profesionales.
Eugenio Derbez recuerda a Fiona, su perrita a la que consideraba una hija
Durante la conversación, Eugenio Derbez también compartió recuerdos de Fiona, su perrita bulldog, quien fue una compañera inseparable durante muchos años y cuya pérdida sigue siendo dolorosa para él.
Derbez explicó que su rutina y sus compromisos laborales estaban organizados en función del bienestar de su mascota. Incluso cuando tenía que viajar por trabajo, buscaba la manera de llevarla consigo y asegurarse de que estuviera bien cuidada.
“Y para mí Fiona era mi hija. Andaba conmigo para todos lados. Mi vida se regía por Fiona. Era: ‘Tengo una película, a ver, investiguen si se puede viajar con ella, si puedo tener un asistente, yo lo pago, pero necesito un asistente que esté cuidándola a ella para que yo pueda estar tranquilo’”.
El cariño que sentía por Fiona también influía en decisiones cotidianas que podían parecer insignificantes, pero que para él eran importantes. Durante la entrevista, recordó una ocasión en la que prefirió viajar con un chofer que no conocía y en un vehículo más sencillo, en lugar de utilizar una camioneta blindada que le habían asignado.
“Y había una camioneta blindada que me pusieron con mi asistente y había un carro horrible que estaba ahí y yo me fui con otro chofer que ni conocía en el carrito, pero no podía, era para mí y mi hija. Yo no le iba a mandar con un desconocido en un carro cualquiera”.
Fiona murió a los 11 años, hace tres años. De acuerdo con el relato del actor, sufrió un paro cardíaco mientras jugaba detrás de una pelota. Aunque la pérdida fue difícil, Derbez encuentra cierto consuelo en recordar que su compañera murió mientras hacía una de las cosas que más disfrutaba. Sin embargo, también contó que conocer las circunstancias de su fallecimiento fue especialmente duro porque las cámaras de seguridad de su casa captaron el momento.