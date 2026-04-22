Victoria Ruffo reacciona a la supuesta millonaria fortuna de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la información que circula en torno a la supuesta fortuna de Eugenio Derbez , quien, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, tendría un patrimonio cercano a los 30 millones de dólares, resultado de su trayectoria como productor, director, actor y comediante tanto en México como en Hollywood.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en el inicio de su romance (Especial)

Aunque la actriz dejó claro que no toma como precisos este tipo de cálculos, también reconoció que el actor y productor mexicano se ha esforzado a lo largo de los años para cumplir sus sueños.

“¿Cuándo lo conociste pensaste que iba a ser tan millonario como dice este portal?”, le preguntó la reportera. “Ya pásame algo, caray… no, no es cierto”, dijo entre risas Victoria ante las cámaras de Despierta América, utilizando su característico sentido del humor

Sin embargo, más adelante la actriz adoptó un tono más serio al referirse a la trayectoria de Eugenio Derbez y destacó su esfuerzo y constancia a lo largo de los años: “Mira, no de que sea millonario o no sea millonario. Yo cuando lo conocí tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado. Y eso habla de una persona tenaz y persistente y con ganas de cumplir sus sueños, ¿no?”, expresó.