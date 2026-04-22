Victoria Ruffo cuestinó la veracidad de los reportes que señalan que Eugenio Derbez tendría una fortuna cercana a los 30 millones de dólares. La actriz dejó claro que no toma con seriedad este tipo de estimaciones sobre su patrimonio; sin embargo, también aprovechó para reconocer la trayectoria del actor, destacando su esfuerzo y constancia a lo largo de los años.
Victoria Ruffo reacciona a la supuesta millonaria fortuna de Eugenio Derbez
Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna de Eugenio Derbez
Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la información que circula en torno a la supuesta fortuna de Eugenio Derbez , quien, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, tendría un patrimonio cercano a los 30 millones de dólares, resultado de su trayectoria como productor, director, actor y comediante tanto en México como en Hollywood.
Aunque la actriz dejó claro que no toma como precisos este tipo de cálculos, también reconoció que el actor y productor mexicano se ha esforzado a lo largo de los años para cumplir sus sueños.
“¿Cuándo lo conociste pensaste que iba a ser tan millonario como dice este portal?”, le preguntó la reportera. “Ya pásame algo, caray… no, no es cierto”, dijo entre risas Victoria ante las cámaras de Despierta América, utilizando su característico sentido del humor
Sin embargo, más adelante la actriz adoptó un tono más serio al referirse a la trayectoria de Eugenio Derbez y destacó su esfuerzo y constancia a lo largo de los años: “Mira, no de que sea millonario o no sea millonario. Yo cuando lo conocí tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado. Y eso habla de una persona tenaz y persistente y con ganas de cumplir sus sueños, ¿no?”, expresó.
Victoria Ruffo deja de lado las críticas y lanza inesperado mensaje a Derbez
Las recientes declaraciones de Victoria Ruffo llamaron la atención, ya que durante años ha mantenido una relación mediática tensa con Eugenio Derbez , en la que incluso ha lanzado comentarios críticos sobre su papel como papá de José Eduardo Derbez.
Sin embargo, en esta ocasión, la actriz dejó de lado cualquier tono confrontativo y adoptó una postura más conciliadora, enfocándose en el bienestar personal y familiar.
“No, la verdad no me gusta que le vaya mal. Además, el papá de mi hijo, me interesa también que esté bien y que mi hijo lo admire y esté con él”, expresó.