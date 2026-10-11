La hija de Hayden Panettiere , Kaya, de 11 años, tuvo una aparición poco habitual en un tribunal al participar por videoconferencia en una audiencia relacionada con el patrimonio de su mamá. La menor estuvo acompañada por su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, quien busca obtener facultades legales para proteger los bienes de la actriz.
Hija de Hayden Panettiere comparece ante un juez en medio de la disputa por la herencia de la actriz
Hija de Hayden Panettiere, comparece ante un juez en medio de la disputa por la herencia de la actriz
La comparecencia ocurrió el jueves 8 de octubre. Durante la sesión, Kaya apareció brevemente en pantalla y respondió las preguntas del juez, quien le pidió confirmar su identidad y si se encontraba con su padre. Wladimir Klitschko también participó a distancia, aunque su imagen permaneció fuera de cámara. La niña habló en voz baja y respondió con serenidad a las preguntas que le hicieron.
Al inicio de la audiencia, Diane Y. Park, abogada del exboxeador, explicó que su cliente busca obtener atribuciones adicionales para resguardar los bienes de Hayden Panettiere . Entre ellas están las facultades de "solicitar" y "autorizar" a las fuerzas del orden a investigar y colaborar en la "recuperación de bienes que se cree que fueron malversados" por una persona ajena a la familia.
La solicitud forma parte del proceso que el Wladimir inició en septiembre, cuando presentó una petición de tutela temporal en nombre de Kaya. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, la menor es la única beneficiaria del patrimonio de la actriz.
En el escrito presentado el 24 de septiembre, Klitschko argumentó que era necesario actuar "de inmediato". Según el documento, la tutela le permitiría contar con "la legitimación necesaria para presentar la solicitud de sucesión testamentaria de Hayden y el poder de nombrar a un administrador propuesto para el patrimonio de Hayden".
El exboxeador también manifestó su preocupación por la posibilidad de que los bienes quedaran desprotegidos mientras se designaba formalmente a una persona responsable de administrarlos.
En ese sentido, advirtió que, si la petición no se atendía con rapidez, "existe una alta probabilidad de que los bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden se pierdan, se dañen o se dilapiden antes de que un representante personal debidamente designado pueda ocuparse de protegerlos".
Hayden Panettiere habló sobre la custodia de su hija
Antes de su muerte, Hayden Panettiere habló sobre su decisión de otorgarle a Wladimir Klitschko la custodia total de Kaya en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026.
En el libro, la actriz describió esa decisión como "la experiencia más desgarradora de mi vida". También abordó episodios difíciles de su vida personal, entre ellos la traumática experiencia que vivió durante el parto de su hija, la depresión posparto y sus problemas de adicción.
Sus memorias ofrecieron un relato personal sobre los desafíos que enfrentó durante la maternidad y las circunstancias que la llevaron a tomar decisiones dolorosas respecto a la crianza de Kaya.