Hija de Hayden Panettiere, comparece ante un juez en medio de la disputa por la herencia de la actriz

La comparecencia ocurrió el jueves 8 de octubre. Durante la sesión, Kaya apareció brevemente en pantalla y respondió las preguntas del juez, quien le pidió confirmar su identidad y si se encontraba con su padre. Wladimir Klitschko también participó a distancia, aunque su imagen permaneció fuera de cámara. La niña habló en voz baja y respondió con serenidad a las preguntas que le hicieron.

Al inicio de la audiencia, Diane Y. Park, abogada del exboxeador, explicó que su cliente busca obtener atribuciones adicionales para resguardar los bienes de Hayden Panettiere . Entre ellas están las facultades de "solicitar" y "autorizar" a las fuerzas del orden a investigar y colaborar en la "recuperación de bienes que se cree que fueron malversados" por una persona ajena a la familia.



Hayden Panettiere (Instagram)

La solicitud forma parte del proceso que el Wladimir inició en septiembre, cuando presentó una petición de tutela temporal en nombre de Kaya. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, la menor es la única beneficiaria del patrimonio de la actriz.

En el escrito presentado el 24 de septiembre, Klitschko argumentó que era necesario actuar "de inmediato". Según el documento, la tutela le permitiría contar con "la legitimación necesaria para presentar la solicitud de sucesión testamentaria de Hayden y el poder de nombrar a un administrador propuesto para el patrimonio de Hayden".

El exboxeador también manifestó su preocupación por la posibilidad de que los bienes quedaran desprotegidos mientras se designaba formalmente a una persona responsable de administrarlos.

En ese sentido, advirtió que, si la petición no se atendía con rapidez, "existe una alta probabilidad de que los bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden se pierdan, se dañen o se dilapiden antes de que un representante personal debidamente designado pueda ocuparse de protegerlos".