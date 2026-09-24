Hayden Panettiere había hablado con una franqueza poco habitual sobre su batalla contra las adicciones mucho antes de su muerte. En una de sus últimas etapas de recuperación, la actriz contó que llegó a recibir una contundente advertencia médica: si no detenía su consumo, podría necesitar un trasplante de hígado.
La fuerte advertencia médica que recibió Hayden Panettiere por sus adicciones antes de morir
Hayden Panettiere vio cómo su cuerpo comenzaba a resentir sus adicciones
El testimonio cobra una nueva dimensión tras la confirmación de que Panettiere murió el pasado 16 de agosto, a los 36 años, a causa de una sobredosis accidental en la que estuvieron involucrados fentanilo y otras sustancias.
En una entrevista que concedió este año, Hayden recordó uno de los momentos que la llevaron a buscar ayuda. La actriz contó que llegó a mirarse al espejo y notar que sus ojos se habían puesto amarillos y que ya no reconocía su propio cuerpo.
Fue entonces cuando acudió con un médico y se realizó análisis de sangre. El resultado fue una advertencia que, según relató ella misma, la hizo comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
El médico le dijo que, si no dejaba de consumir, podía terminar necesitando un trasplante de hígado. Después de aquella experiencia, Panettiere ingresó a un centro de rehabilitación, donde permaneció ocho meses en 2020.
La actriz había desarrollado una relación problemática con el alcohol y los medicamentos desde años atrás. En su reciente autobiografía, This Is Me: A Reckoning, también escribió sobre sus adicciones, la depresión posparto y los diferentes momentos en los que intentó recuperar su sobriedad.
La muerte de Hayden Panettiere todavía está bajo investigación
El informe forense estableció que la muerte fue accidental, pero las autoridades continúan investigando las circunstancias alrededor de las sustancias que tenía en su organismo.
La policía de Greenville y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, participaron en la investigación para determinar de dónde procedían los medicamentos y las sustancias involucradas.
Entre las sustancias encontradas estaba el fentanilo, un opioide sintético de gran potencia. También fueron identificados alprazolam, metocarbamol y quetiapina, además del 4-ANPP, un compuesto relacionado con la fabricación de fentanilo.
Por ahora, las autoridades no han anunciado cargos relacionados con la muerte de la actriz.