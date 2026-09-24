La fuerte advertencia médica que recibió Hayden Panettiere por sus adicciones antes de morir

Hayden Panettiere vio cómo su cuerpo comenzaba a resentir sus adicciones

El testimonio cobra una nueva dimensión tras la confirmación de que Panettiere murió el pasado 16 de agosto, a los 36 años, a causa de una sobredosis accidental en la que estuvieron involucrados fentanilo y otras sustancias.

En una entrevista que concedió este año, Hayden recordó uno de los momentos que la llevaron a buscar ayuda. La actriz contó que llegó a mirarse al espejo y notar que sus ojos se habían puesto amarillos y que ya no reconocía su propio cuerpo.

Fue entonces cuando acudió con un médico y se realizó análisis de sangre. El resultado fue una advertencia que, según relató ella misma, la hizo comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

El médico le dijo que, si no dejaba de consumir, podía terminar necesitando un trasplante de hígado. Después de aquella experiencia, Panettiere ingresó a un centro de rehabilitación, donde permaneció ocho meses en 2020.

La actriz había desarrollado una relación problemática con el alcohol y los medicamentos desde años atrás. En su reciente autobiografía, This Is Me: A Reckoning, también escribió sobre sus adicciones, la depresión posparto y los diferentes momentos en los que intentó recuperar su sobriedad.

