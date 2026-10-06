Ex de Hayden Panettiere busca recuperar joyas de la actriz que habrían sido vendidas

Ex de Hayden Panettiere busca recuperar las joyas la actriz

El exprometido de Hayden Panettiere presentó una nueva solicitud dentro de su petición de tutela temporal del patrimonio de la actriz. De acuerdo con documentos obtenidos por la revista People, Wladimir asegura que fue informado de la presunta venta y pide que se investigue para intentar recuperar los bienes.

En la nueva petición, el exboxeador de 50 años afirma que una persona que no pertenece a la familia, pero que estuvo vinculada anteriormente con Hayden, habría vendido determinados objetos que pertenecían a la actriz. Entre esos artículos se cree que podrían encontrarse joyas que fueron llevadas a una casa de empeños.



Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko (Getty Images)

La documentación señala que el establecimiento no proporcionará información sobre los objetos que recibió "sin ser contactada por las autoridades policiales". Por esta razón, Klitschko solicita "asistencia policial" para investigar lo ocurrido y tratar de recuperar las pertenencias.

Wladimir asegura que la situación representa "el perjuicio financiero directo de Kaya, la única heredera intestada de Hayden", por lo que busca que los bienes sean protegidos mientras se determina quién debe administrar legalmente el patrimonio de la actriz.