Wladimir Klitschko busca proteger el patrimonio que Hayden Panettiere dejó para su hija, Kaya, y ahora puso sobre la mesa una nueva preocupación: una persona ajena a la familia habría vendido algunas pertenencias de la actriz a una casa de empeños, entre ellas artículos que podrían incluir joyas.
Ex de Hayden Panettiere busca recuperar joyas de la actriz que habrían sido vendidas
Ex de Hayden Panettiere busca recuperar las joyas la actriz
El exprometido de Hayden Panettiere presentó una nueva solicitud dentro de su petición de tutela temporal del patrimonio de la actriz. De acuerdo con documentos obtenidos por la revista People, Wladimir asegura que fue informado de la presunta venta y pide que se investigue para intentar recuperar los bienes.
En la nueva petición, el exboxeador de 50 años afirma que una persona que no pertenece a la familia, pero que estuvo vinculada anteriormente con Hayden, habría vendido determinados objetos que pertenecían a la actriz. Entre esos artículos se cree que podrían encontrarse joyas que fueron llevadas a una casa de empeños.
La documentación señala que el establecimiento no proporcionará información sobre los objetos que recibió "sin ser contactada por las autoridades policiales". Por esta razón, Klitschko solicita "asistencia policial" para investigar lo ocurrido y tratar de recuperar las pertenencias.
Wladimir asegura que la situación representa "el perjuicio financiero directo de Kaya, la única heredera intestada de Hayden", por lo que busca que los bienes sean protegidos mientras se determina quién debe administrar legalmente el patrimonio de la actriz.
Wladimir Klitschko teme que sigan desapareciendo las pertenencias de Hayden Panettiere
Esta no es la primera vez que Wladimir Klitschko expresa preocupación por las pertenencias de Hayden Panettiere . El mes pasado solicitó la tutela temporal del patrimonio en nombre de Kaya, de 11 años, quien es la única beneficiaria de la herencia de su madre, según los documentos judiciales.
En aquella solicitud, el exboxeador argumentó que era necesario actuar con rapidez porque "existe una alta probabilidad de que los bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden se pierdan, se dañen o se dilapiden antes de que un representante personal debidamente designado pueda estar en funciones para protegerlos".
Klitschko también señaló que, antes de la muerte de Panettiere, la actriz había contratado un servicio de seguridad para su vivienda debido a la preocupación de que una persona hubiera ingresado sin autorización a la propiedad.
De acuerdo con su declaración, las cerraduras fueron cambiadas y algunos objetos de valor, entre ellos ropa de diseñador, fueron trasladados a otro lugar: “A pesar de lo anterior, se prevé que dicha persona continúe intentando apropiarse indebidamente de bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden”, afirmó.
Además, Klitschko "cree que personas ajenas a la familia que antes estaban vinculadas a Hayden han accedido a sus correos electrónicos y los han destruido".