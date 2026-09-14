Revelan: Hayden Panettiere habría muerto por tomar oxicodona contaminada con fentanilo

Se revela la causa de la muerte de Hayden Panettiere

Según las fuentes citadas por el medio, la Hayden Panettiere habría tenido contacto con un presunto traficante de drogas en Los Ángeles que supuestamente le proporcionaba medicamentos de prescripción obtenidos en el mercado negro.

La actriz habría consumido varias drogas que compró a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de su muerte. Las autoridades creen que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su muerte y que dicha pastilla contenía fentanilo.



Hayden Panettiere (Getty Images)

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, intenta determinar si existe una relación entre ese traficante y la pastilla que la actriz habría consumido antes de morir. Los investigadores también buscan establecer de dónde procedían las sustancias y qué papel pudieron tener en el fallecimiento de la actriz.

TMZ también informó que las autoridades aún dependen de los resultados toxicológicos, que están pendientes, pero su teoría principal es que una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo fue la causante de la muerte de Hayden.