Luis de Llano reaparece y fija postura sobre la serie 'Timbiriche' y se deslinda de su historia

Luis de Llano fija postura sobre la serie de Timbiriche y se deslinda de su historia

Luis de Llano compartió un comunicado que presentó como su “postura oficial” y en el que adelantó que no volverá a hablar públicamente del tema mientras continúe el procedimiento ante las autoridades.

“A todos y todas… Les comparto información puntual sobre mi postura oficial, de cumplimiento judicial, silencio procesal y deslinde de terceros, ante el estreno hoy en TV de la bioserie, en un desplegado publicado hoy 8 de octubre de 2026. No habrá más sobre el tema hasta que concluya el trámite judicial en curso”.



Luis de Llano podría pasar hasta cinco años en la cárcel tras desacatar sentencia a favor de Sasha Sokol. (Agencia México)

En el documento, la representación legal del productor sostiene que De Llano ha presentado ante el juzgado correspondiente la documentación relacionada con el cumplimiento de las medidas establecidas en la sentencia modificada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El comunicado también señala que, debido a las obligaciones derivadas del proceso y al derecho a la privacidad de las partes involucradas, el mensaje publicado este jueves será la única declaración oficial que De Llano y su equipo jurídico emitirán sobre el expediente y los hechos que fueron discutidos durante el juicio.



Otro de los puntos centrales de su postura tiene que ver directamente con la serie. De acuerdo con el documento, el productor y sus representantes legales notificaron por las vías correspondientes su oposición al uso de su imagen y derechos sin consentimiento en cualquier producción de ficción o documental.

En ese sentido, su equipo legal se deslindó de las versiones o narrativas que puedan presentar las empresas involucradas en el proyecto y señaló que cualquier asunto relacionado con el proceso continuará por las vías institucionales de los tribunales.