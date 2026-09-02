Caso Sasha Sokol: Detienen a Luis de Llano por desacato de sentencia

Luis de Llano fue detenido este miércoles en la Ciudad de México por el delito de desacato, al incumplir una sentencia definitiva relacionada con el caso de Sasha Sokol, quien lo denunció por el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad. La detención fue ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de la capital y representa un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en México.
De acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol, el productor fue arrestado de forma temporal por no acatar dos obligaciones impuestas por la justicia: ofrecer una disculpa pública y publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral. Aunque se espera que recupere su libertad en las próximas horas, el arresto busca hacer cumplir una resolución que ya quedó firme tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.