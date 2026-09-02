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Espectáculos

Caso Sasha Sokol: Detienen a Luis de Llano por desacato de sentencia

El productor fue arrestado de manera temporal en la Ciudad de México por incumplir la sentencia firme que lo obliga a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño moral causado a la cantante,
mié 02 septiembre 2026 08:39 PM
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Luis de Llano en un evento público.
Luis de Llano. (Cuartoscuro)

Luis de Llano fue detenido este miércoles en la Ciudad de México por el delito de desacato, al incumplir una sentencia definitiva relacionada con el caso de Sasha Sokol, quien lo denunció por el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad. La detención fue ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de la capital y representa un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en México.

De acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol, el productor fue arrestado de forma temporal por no acatar dos obligaciones impuestas por la justicia: ofrecer una disculpa pública y publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral. Aunque se espera que recupere su libertad en las próximas horas, el arresto busca hacer cumplir una resolución que ya quedó firme tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Sasha Sokol vs Luis de Llano: El caso que marcó un precedente

La historia salió a la luz en marzo de 2022, cuando Sasha Sokol reveló públicamente que había mantenido una relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, además de ser una figura de poder dentro de su carrera artística.

Aunque el delito penal ya había prescrito por el tiempo transcurrido, la cantante emprendió una demanda civil por daño moral. En 2025, la Suprema Corte confirmó la condena contra el productor y estableció que debía reparar el daño mediante diversas medidas, entre ellas una disculpa pública, una indemnización económica y otras acciones de reparación simbólica.

El fallo también sentó un precedente importante: reconoció que las acciones civiles derivadas del abuso sexual infantil pueden ser reclamadas aun cuando el delito penal haya prescrito.

Sasha Sokol
Sasha Sokol (Cuartoscuro)

¿Por qué fue detenido Luis de Llano?

La detención no está relacionada con un nuevo proceso penal, sino con el incumplimiento de una sentencia judicial.

Según la defensa de Sasha, Luis de Llano ignoró las obligaciones ordenadas por los tribunales, especialmente la disculpa pública y la difusión de la resolución que acreditó su responsabilidad por daño moral. Ese desacato motivó que el Tribunal Superior de Justicia ordenara su arresto temporal.

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Hace apenas unas semanas, el productor rompió el silencio y explicó por qué todavía no había ofrecido la disculpa pública.

“Estoy en la mejor disposición”, declaró ante medios, al asegurar que los recursos legales que promovió durante el proceso habían influido en el cumplimiento de esa medida. Sin embargo, nunca fijó una fecha para hacerlo.

Sasha, por su parte, rechazó ese argumento y sostuvo que retrasar la disculpa únicamente prolongaba su revictimización. En marzo y nuevamente en junio de este año denunció públicamente que el productor seguía sin cumplir una sentencia que calificó como irrevocable.

Más de cuatro décadas después de los hechos y cuatro años después de hacer pública su denuncia, Sasha Sokol ha insistido en que su objetivo nunca fue únicamente obtener una condena judicial, sino que quien la dañó asumiera su responsabilidad.

La detención de Luis de Llano no modifica la sentencia, pero sí representa el primer acto de ejecución por el incumplimiento de un fallo que ya había sido confirmado por la máxima autoridad judicial del país.

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