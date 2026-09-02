Caso Sasha Sokol: Detienen a Luis de Llano por desacato de sentencia

Sasha Sokol vs Luis de Llano: El caso que marcó un precedente

La historia salió a la luz en marzo de 2022, cuando Sasha Sokol reveló públicamente que había mantenido una relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, además de ser una figura de poder dentro de su carrera artística.

Aunque el delito penal ya había prescrito por el tiempo transcurrido, la cantante emprendió una demanda civil por daño moral. En 2025, la Suprema Corte confirmó la condena contra el productor y estableció que debía reparar el daño mediante diversas medidas, entre ellas una disculpa pública, una indemnización económica y otras acciones de reparación simbólica.

El fallo también sentó un precedente importante: reconoció que las acciones civiles derivadas del abuso sexual infantil pueden ser reclamadas aun cuando el delito penal haya prescrito.



Sasha Sokol (Cuartoscuro)

¿Por qué fue detenido Luis de Llano?

La detención no está relacionada con un nuevo proceso penal, sino con el incumplimiento de una sentencia judicial.

Según la defensa de Sasha, Luis de Llano ignoró las obligaciones ordenadas por los tribunales, especialmente la disculpa pública y la difusión de la resolución que acreditó su responsabilidad por daño moral. Ese desacato motivó que el Tribunal Superior de Justicia ordenara su arresto temporal.