Luis de Llano podría enfrentar hasta cinco años de cárcel tras desacatar sentencia a favor de Sasha Sokol

Luis de Llano podría enfrentar hasta 5 años de cárcel tras desacatar sentencia a favor de Sasha Sokol

La situación podría complicarse todavía más para el exproductor de Televisa: si persiste en su negativa a cumplir con las obligaciones establecidas por la justicia, podría configurarse un delito que contempla hasta cinco años de prisión, de acuerdo con la representación legal de Sasha Sokol.

Los abogados de Sasha Sokol han advertido que, si Luis de Llano continúa desobedeciendo las órdenes derivadas de la sentencia, podría configurarse un delito que contempla hasta cinco años de cárcel.

Es decir, el arresto que acaba de cumplir no equivale a una condena de cárcel de cinco años. Se trató de una medida administrativa para presionarlo a cumplir una resolución judicial. Una eventual pena de prisión implicaría un escenario legal diferente.

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

El productor fue detenido el miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando.

La detención ocurrió debido a que Luis de Llano no había cumplido con dos obligaciones derivadas de la sentencia definitiva en el proceso civil promovido por Sasha Sokol: ofrecer una disculpa pública a la cantante y publicar una síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.

Las órdenes ejecutadas en su contra fueron medidas de apremio destinadas a obligarlo a cumplir con la resolución judicial. En total, debía cumplir dos arrestos administrativos de 15 horas cada uno.

Después de permanecer alrededor de 24 horas bajo arresto, Luis de Llano fue liberado. Sin embargo, su salida no significa que haya quedado exento de las obligaciones establecidas por la sentencia: todavía debe cumplir con la disculpa pública y la publicación de la síntesis del fallo.