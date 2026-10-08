La muerte de Jorge Kahwagi dejó un profundo pesar entre quienes fueron cercanos a él, entre ellos Leonardo García , quien recordó la amistad de varios años que mantuvieron. El actor reveló que el empresario llevaba alrededor de siete años enfrentando problemas de salud y que, durante ese periodo, estuvo en coma dos veces.
Leonardo García revela que Jorge Kahwagi llevaba 7 años enfermo y estuvo en coma dos veces antes de morir
Leonardo García revela que Jorge Kahwagi estuvo en coma dos veces antes de morir
En entrevista para Sale el Sol, Leonardo García habló de los últimos años de su amigo Jorge Kahwagi , del distanciamiento que tuvo con algunos de sus allegados debido a su estado de salud y de los recuerdos que construyeron durante una amistad que incluso los llevó a compartir casa durante cinco años.
“Nuestro gran amigo del alma, caray. Con él hubiera estado padre también hacer algo. Roberto, mi querido Yuyu, así le decíamos, Yuyu. Lo extraño mucho, que en paz descanse. Pero ya estaba, ya llevaba siete años muy enfermo. Estuvo en coma dos veces. Se nos fue muy pronto, caray. Qué lástima”.
Al hablar de su relación con Kahwagi, Leonardo dejó claro que su amistad iba mucho más allá de encuentros ocasionales. Durante una etapa de sus vidas, ambos compartieron casa durante cinco años junto con otros amigos, una convivencia que les permitió acumular muchas experiencias.
“Uy, no, imagínate. Vivimos muchísimas cosas juntos. Vivimos juntos en una época 5 años. Pues imagínate él y dos amigos más, pues imagínense cómo estaba”.
El actor también fue cuestionado sobre los problemas de salud que enfrentó Kahwagi durante los últimos años. Leonardo explicó que no conocía con precisión el diagnóstico de su amigo, aunque sí estaba al tanto de algunas de las complicaciones que atravesó.
“Sinceramente no lo sé. Estuvo mal. Hablaba yo con él esporádicamente y pues tuvo bacterias y luego unas enfermedades y luego como que en el colon. Yo creo que se juntaron muchas cosas. Pero algo, así que decir una sola cosa, no, fueron varias”.
De acuerdo con Leonardo, la situación de salud de Kahwagi también provocó que se distanciara de varias personas cercanas. Para el actor, ese alejamiento era una consecuencia que sus amigos debían entender: “Sí, él se distanció un poquito de todos por su tema de salud, ¿verdad? Y hay que comprender eso, ¿no? Pero ¿qué te digo?”.
Leonardo García considera que Jorge Kahwagi cumplió sus objetivos
Jorge Kahwagi tuvo distintas facetas a lo largo de su vida pública, entre ellas su paso por el boxeo, además de su actividad empresarial. Para Leonardo García , su amigo consiguió concretar varias de las metas que se propuso y no tendría sentido enfocarse únicamente en aquello que pudo haber quedado pendiente.
“Yo creo que él tuvo ganas de hacerlo y lo hizo y ahí está. No es como que 'Por qué me quedé con ganas de hacer esto, por qué no fui'. Logró lo que él quiso hacer y es válido”.
Además de hablar de su amigo, Leonardo adelantó que tiene interés en explorar un proyecto televisivo diferente. El actor aseguró que le gustaría participar en un reality junto a algunos de sus amigos del medio, entre ellos Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Roberto Palazuelos.
“Eso está más padre. Eso me gustaría más, sí”.
La intención sería mostrar una faceta menos conocida de los participantes y poner a prueba cuánto de lo que se dice sobre ellos corresponde realmente con su vida fuera de cámaras: “Sí, bueno, o sea, de eso se trata, ¿no? Que vean cosas que realmente que lo que se rumora si es cierto o no. De alguna forma, ¿verdad? Sí estaría padre. Y podríamos hacerlo entre buenos amigos”.