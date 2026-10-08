Leonardo García revela que Jorge Kahwagi llevaba 7 años enfermo y estuvo en coma dos veces antes de morir

Leonardo García revela que Jorge Kahwagi estuvo en coma dos veces antes de morir

En entrevista para Sale el Sol, Leonardo García habló de los últimos años de su amigo Jorge Kahwagi , del distanciamiento que tuvo con algunos de sus allegados debido a su estado de salud y de los recuerdos que construyeron durante una amistad que incluso los llevó a compartir casa durante cinco años.

“Nuestro gran amigo del alma, caray. Con él hubiera estado padre también hacer algo. Roberto, mi querido Yuyu, así le decíamos, Yuyu. Lo extraño mucho, que en paz descanse. Pero ya estaba, ya llevaba siete años muy enfermo. Estuvo en coma dos veces. Se nos fue muy pronto, caray. Qué lástima”.



Jorge Kahwagi (Quién)

Al hablar de su relación con Kahwagi, Leonardo dejó claro que su amistad iba mucho más allá de encuentros ocasionales. Durante una etapa de sus vidas, ambos compartieron casa durante cinco años junto con otros amigos, una convivencia que les permitió acumular muchas experiencias.

“Uy, no, imagínate. Vivimos muchísimas cosas juntos. Vivimos juntos en una época 5 años. Pues imagínate él y dos amigos más, pues imagínense cómo estaba”.

El actor también fue cuestionado sobre los problemas de salud que enfrentó Kahwagi durante los últimos años. Leonardo explicó que no conocía con precisión el diagnóstico de su amigo, aunque sí estaba al tanto de algunas de las complicaciones que atravesó.

“Sinceramente no lo sé. Estuvo mal. Hablaba yo con él esporádicamente y pues tuvo bacterias y luego unas enfermedades y luego como que en el colon. Yo creo que se juntaron muchas cosas. Pero algo, así que decir una sola cosa, no, fueron varias”.

De acuerdo con Leonardo, la situación de salud de Kahwagi también provocó que se distanciara de varias personas cercanas. Para el actor, ese alejamiento era una consecuencia que sus amigos debían entender: “Sí, él se distanció un poquito de todos por su tema de salud, ¿verdad? Y hay que comprender eso, ¿no? Pero ¿qué te digo?”.