Marlene Favela reacciona a la muerte de Jorge Kahwagi y envía mensaje a su familia

Marlene Favela reacciona a la muerte de Jorge Kahwagi

Marlene Favela dejó claro que se trata de un momento especialmente delicado y que prefería no entrar en detalles sobre la muerte de su expareja. En su encuentro con los medios, pidió que el tema fuera tratado con sensibilidad y respeto.

“Es una cosa muy sensible. Me gustaría abordarlo con mucho respeto. No tengo palabras”, expresó la actriz ante los reporteros.



Jorge Kahwagi y Marlene Favela (Archivo Quién)

En lugar de hablar sobre su relación con Kahwagi o sobre las circunstancias de su fallecimiento, Favela aprovechó el momento para enviar un abrazo a la familia del empresario, especialmente a su madre, Sonja Macari, así como a sus hermanas y sobrinos.

“A la señora Sonja, que la abrazo con todo mi corazón. A las hermanas, a sus sobrinos, a toda la familia que siempre me trató tan bonito, con tanto amor. Los abrazo de corazón”, dijo.

Antes de retirarse, la actriz también hizo una petición a los medios y al público para que la muerte de Kahwagi no fuera abordada como un espectáculo: “Es muy importante que abordemos este tema con mucho respeto y que no hagamos de esto un circo por respeto a su familia”, señaló.