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Espectáculos

Marlene Favela reacciona a la muerte de Jorge Kahwagi y envía mensaje a su familia

Marlene Favela recordó con cariño a la familia de su expareja, Jorge Kahwagi, y pidió que su fallecimiento sea tratado con respeto.
dom 04 octubre 2026 12:16 PM
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Jorge Kahwagi y Marlene Favela
Jorge Kahwagi y Marlene Favela (Archivo Quién)

La muerte de Jorge Kahwagi llevó a Marlene Favela a reencontrarse con una etapa importante de su vida. La actriz, quien mantuvo una relación sentimental con el empresario y exboxeador durante varios años, fue cuestionada por la prensa sobre el fallecimiento y respondió con un mensaje dirigido principalmente a su familia.

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Marlene Favela reacciona a la muerte de Jorge Kahwagi

Marlene Favela dejó claro que se trata de un momento especialmente delicado y que prefería no entrar en detalles sobre la muerte de su expareja. En su encuentro con los medios, pidió que el tema fuera tratado con sensibilidad y respeto.

“Es una cosa muy sensible. Me gustaría abordarlo con mucho respeto. No tengo palabras”, expresó la actriz ante los reporteros.

Jorge Kahwagi y Marlene Favela
Jorge Kahwagi y Marlene Favela (Archivo Quién)

En lugar de hablar sobre su relación con Kahwagi o sobre las circunstancias de su fallecimiento, Favela aprovechó el momento para enviar un abrazo a la familia del empresario, especialmente a su madre, Sonja Macari, así como a sus hermanas y sobrinos.

“A la señora Sonja, que la abrazo con todo mi corazón. A las hermanas, a sus sobrinos, a toda la familia que siempre me trató tan bonito, con tanto amor. Los abrazo de corazón”, dijo.

Antes de retirarse, la actriz también hizo una petición a los medios y al público para que la muerte de Kahwagi no fuera abordada como un espectáculo: “Es muy importante que abordemos este tema con mucho respeto y que no hagamos de esto un circo por respeto a su familia”, señaló.

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Marlene Favela y Jorge Kahwagi estuvieron juntos varios años

La relación entre Marlene Favela y Jorge Kahwagi comenzó en 2007 y se extendió aproximadamente durante cuatro años. En ese periodo, la pareja llegó a comprometerse e incluso contempló la posibilidad de llegar al altar, aunque finalmente la boda no ocurrió.

La relación terminó en 2010. Con el paso del tiempo, Favela se ha referido de manera reservada a aquella etapa de su vida y ha evitado profundizar públicamente en las razones que

Jorge Kahwagi Macari murió el 30 de septiembre de 2026, a los 58 años. Su fallecimiento fue confirmado públicamente por personas cercanas al empresario.

De acuerdo con declaraciones de Roberto Palazuelos, la causa de muerte fue un derrame cerebral.

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