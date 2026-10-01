“Pensé que era fake news”: Roberto Palazuelos recuerda cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi

Roberto Palazuelos recuerda cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi

En entrevista con el programa De primera mano, el actor explicó que varios amigos le comunicaron el fallecimiento casi al mismo tiempo. Sin embargo, ante la incredulidad inicial, necesitó un momento para asimilar lo que estaba ocurriendo.

“Me enteré a través de amigos, varios al mismo tiempo. Al principio yo decía: ¿Estás seguro que no es fake news?, pero después de unas horas me di cuenta que ya estaba por todos lados”, relató Palazuelos.



Jorge Kahwagi. (Jaime Martín)

La amistad de Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi

La relación entre Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi comenzó cuando el actor tenía apenas 14 años. A partir de entonces construyeron una amistad que se prolongó durante décadas y que, según recordó Palazuelos, estuvo marcada por el apoyo que recibió de su amigo desde muy joven.

El llamado Diamante Negro contó que Kahwagi solía ayudarlo en distintas circunstancias personales, incluso cuando la disciplina de su padre hacía difícil su vida en casa.

“Siempre fue un amigo que se quitaba la camisa por uno”, recordó el actor al hablar de la generosidad de Kahwagi.

En ese círculo también estuvo Cabalán Macari, primo de Kahwagi, con quien ambos compartieron experiencias durante su juventud. A lo largo de los años, Palazuelos y el empresario conservaron el vínculo y coincidieron en distintos momentos personales y profesionales.

