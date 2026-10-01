La muerte de Jorge Kahwagi Macari, empresario, exboxeador y exparticipante de Big Brother VIP, tomó por sorpresa a quienes lo conocieron. El mexicano falleció el miércoles 30 de septiembre, a los 58 años, y uno de sus amigos más cercanos, Roberto Palazuelos, relató cómo se enteró de la noticia y por qué al principio pensó que se trataba de información falsa.
“Pensé que era fake news”: Roberto Palazuelos recuerda cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi
Roberto Palazuelos recuerda cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi
En entrevista con el programa De primera mano, el actor explicó que varios amigos le comunicaron el fallecimiento casi al mismo tiempo. Sin embargo, ante la incredulidad inicial, necesitó un momento para asimilar lo que estaba ocurriendo.
“Me enteré a través de amigos, varios al mismo tiempo. Al principio yo decía: ¿Estás seguro que no es fake news?, pero después de unas horas me di cuenta que ya estaba por todos lados”, relató Palazuelos.
La amistad de Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi
La relación entre Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi comenzó cuando el actor tenía apenas 14 años. A partir de entonces construyeron una amistad que se prolongó durante décadas y que, según recordó Palazuelos, estuvo marcada por el apoyo que recibió de su amigo desde muy joven.
El llamado Diamante Negro contó que Kahwagi solía ayudarlo en distintas circunstancias personales, incluso cuando la disciplina de su padre hacía difícil su vida en casa.
“Siempre fue un amigo que se quitaba la camisa por uno”, recordó el actor al hablar de la generosidad de Kahwagi.
En ese círculo también estuvo Cabalán Macari, primo de Kahwagi, con quien ambos compartieron experiencias durante su juventud. A lo largo de los años, Palazuelos y el empresario conservaron el vínculo y coincidieron en distintos momentos personales y profesionales.
Te puede interesar:
¿De qué murió Jorge Kahwagi?
Jorge Kahwagi Macari murió ayer 30 de septiembre, a los 58 años. Roberto Palazuelos confirmó a Quién que la causa del fallecimiento fue un derrame cerebral, versión que también había sido difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol.
En los últimos años, Kahwagi se había mantenido alejado de los medios. Su última aparición pública documentada ocurrió en octubre de 2019, después de atravesar una grave crisis de salud que incluyó la perforación de una úlcera gástrica.
Tras conocerse su muerte, Palazuelos recordó a su amigo en redes sociales con una fotografía de ambos y un mensaje de despedida en el que expresó su cariño y envió condolencias a la familia Kahwagi. La conductora Yolanda Andrade también lamentó el fallecimiento y lo recordó como uno de sus amigos más cercanos.