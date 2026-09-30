¿Qué enfermedades tenía Jorge Kahwagi? Estos fueron sus problemas de salud

¿Qué enfermedades tenía Jorge Kahwagi?

En aquel momento, se reportó que Kahwagi se encontraba grave y que había sido ingresado a un hospital de la Ciudad de México. Sin embargo, fue el propio Kahwagi quien decidió aclarar qué le había ocurrido.

A través de su cuenta de Twitter, el también político explicó que se le había “reventado una úlcera” y agradeció a las personas que se habían preocupado por su estado de salud.

"Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes", escribió el ex pugilista en su cuenta de Twitter.





Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes. — Jorge Kahwagi (@jorgekahwagi) April 8, 2019

El episodio fue uno de los problemas de salud que el empresario hizo públicos a lo largo de su vida y que, años después, forman parte de los antecedentes conocidos sobre su estado físico.

Una úlcera gastrointestinal puede presentar complicaciones importantes cuando llega a perforarse. En términos médicos, una perforación permite que el contenido del estómago o del duodeno pase hacia la cavidad abdominal y puede provocar una infección grave, por lo que requiere atención médica inmediata.

En el caso de Kahwagi, la información que compartió en aquel mmomento no detalló el tratamiento que recibió ni las condiciones específicas de su hospitalización, más allá de que el padecimiento había requerido atención médica.

El episodio de 2019 no fue la primera ocasión en que la salud de Jorge Kahwagi generó preocupación.

En 2010 el empresario reveló que había sido hospitalizado debido a un supuesto virus que se había alojado en sus pulmonesl, padecimiento le provocó una importante pérdida de peso.

La publicación de 2019 retomó ese antecedente al hablar de los distintos rumores que habían surgido previamente alrededor de la salud de Kahwagi.