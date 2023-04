VIDEO: Leonardo García y su mamá le dan el último adiós a Andrés García

Finalmente, al ser cuestionado sobre el abrazo que se dio con Margarita Portillo, viuda de don Andrés, pese a las diferencias entre ambos, Leonardo comentó que el encuentro fue muy tranquilo.

“Fue muy bonito, la verdad, dentro de todo siempre ha sido cordial las cosas”, dijo antes de retirarse ante las primeras preguntas sobre la herencia de su padre.

A finales del 2022, Andrés y Leonardo sostuvieron una fuerte batalla pública, después de que el también actor arremetió en contra de su padre por acusar a su madre de darle drogas a sus hijos.

Andrés García con su hijo Leonardo García. (Frank Micelotta/Getty Images)

“¡Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer! Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre”, dijo el protagonista de Tanto amor.