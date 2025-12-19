Sofía Vergara confirma su nuevo romance con Douglas Chabbott, un empresario 14 años menor que ella

Sofía Vergara eligió su perfil de Instagram, donde reúne a más de 35 millones de seguidores, para hacer pública la noticia con un gesto sencillo pero contundente: un selfie de ambos en Nueva York acompañado de un claro mensaje de amor.

La publicación, de tono natural y cercano, no tardó en viralizarse y ya acumula más de 150 mil likes, además de miles de comentarios, entre ellos los de figuras conocidas como Anitta y la modelo Alana Felisberto.

"Te am❤️ @dougchabbott ", compartió la colombiana.

Con esta imagen, la actriz pone fin a meses de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental y confirma lo que ya era un secreto a voces. Se trata, además, de su primera relación oficial desde que en 2023 anunciara el fin de su matrimonio con el actor Joe Manganiello.

Esta es la primera ocasión en la que ambos hacen pública su relación, un gesto que supone un punto de inflexión en la manera en que compartirán su vida privada.