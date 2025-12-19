Sofía Vergara confirma su nuevo romance con Douglas Chabbott, un empresario 14 años menor que ella

A punto de cerrar el año, Sofía Vergara decidió dar un paso al frente y confirmar oficialmente su nueva relación sentimental.
La actriz colombiana, conocida mundialmente por su papel en Modern Family, ha compartido en sus redes sociales la primera imagen junto a Douglas Chabbott, el empresario estadounidense con el que mantiene una relación desde hace aproximadamente un año y que es 14 años menor que ella.
Sofía Vergara eligió su perfil de Instagram, donde reúne a más de 35 millones de seguidores, para hacer pública la noticia con un gesto sencillo pero contundente: un selfie de ambos en Nueva York acompañado de un claro mensaje de amor.
La publicación, de tono natural y cercano, no tardó en viralizarse y ya acumula más de 150 mil likes, además de miles de comentarios, entre ellos los de figuras conocidas como Anitta y la modelo Alana Felisberto.
Con esta imagen, la actriz pone fin a meses de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental y confirma lo que ya era un secreto a voces. Se trata, además, de su primera relación oficial desde que en 2023 anunciara el fin de su matrimonio con el actor Joe Manganiello.
Esta es la primera ocasión en la que ambos hacen pública su relación, un gesto que supone un punto de inflexión en la manera en que compartirán su vida privada.
¿Quién es Douglas Chabbott, el nuevo novio de Sofía Vergara?
De Douglas Chabbott se conocen pocos detalles. El empresario mantiene sus redes sociales privadas, una decisión que refuerza su deseo de cuidar su intimidad pese a la exposición que conlleva su relación con una de las actrices más famosas de Hollywood.
Chabbott se desempeña como vicepresidente de Dasan Inc., una firma internacional de joyería de lujo, y es conocido por moverse en círculos sociales ligados al mundo del entretenimiento y el diseño.
Aun así, se sabe que en su círculo cercano figuran nombres como Tom Holland, Lauren Sánchez, Manu Ríos, Anitta, Vanessa Hudgens y Sydney Sweeney, con quien fue visto en una cena en diciembre de 2024 junto a Vergara.
Aunque esta es la primera vez que la pareja se pronuncia públicamente sobre su historia de amor, no es la primera ocasión en la que han sido vistos juntos.
Durante los últimos meses, ambos han coincidido en distintos eventos, entre ellos un concierto de Oasis en Pasadena, California, a finales del pasado mes de septiembre, una aparición que avivó los rumores sobre su relación.