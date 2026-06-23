Exesposo de Sofía Vergara revela enfermedad que puso en riesgo su vida y el tratamiento ‘espiritual’ que lo salvó
Joe Manganiello publicará este año su libro de memorias ‘Bloodlines’, en el que revela que durante años padeció una enfermedad autoinmune que puso en riesgo su vida y habla del método poco ortodoxo con el que la trató.
El actor Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara, reveló que enfrentó durante siete años una serie de enfermedades autoinmunes que pusieron en riesgo su vida y derivaron en la amputación de un órgano para poder salvarlo.
De todo ello da cuenta en Bloodlines, su libro de memorias que saldrá a la venta en octubre y en el que relata un proceso marcado por crisis médicas, dolor crónico y una búsqueda espiritual que transformó por completo su manera de entender la salud, la fe y su propia historia familiar.
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El adelanto del libro de Joe Manganiello, a quien recordamos por la serie True Blood y películas como Magic Mike, deja ver un capítulo muy personal del actor de 49 años quien normalmente mantiene su vida privada alejada de los reflectores.
La batalla médica de Joe Manganiello que duró siete años
De acuerdo con la sinopsis oficial del libro, el deterioro de su salud comenzó de forma repentina cuando una serie de padecimientos autoinmunes afectó distintos sistemas de su organismo, incluyendo la piel, la tiroides, los ojos, los pulmones y el sistema digestivo.
Joe Manganiello explica que durante años buscó respuestas sin éxito. Los médicos no lograban identificar con claridad el origen de sus síntomas ni ofrecer una explicación definitiva sobre lo que estaba ocurriendo en su cuerpo.
Esa incertidumbre lo llevó a atravesar una profunda crisis existencial mientras intentaba mantenerse con vida.
Aunque el actor confirma que sufrió una amputación de órgano que resultó vital para sobrevivir, hasta el momento no ha revelado públicamente cuál fue el órgano afectado ni en qué momento ocurrió el procedimiento.
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El camino espiritual de Joe Manganiello para recuperar su salud
Uno de los elementos centrales de Bloodlines es el tono espiritual que adquirió su proceso de recuperación.
Según el adelanto difundido por la editorial, cuando la medicina tradicional dejó de ofrecer respuestas satisfactorias, Manganiello comenzó una búsqueda personal que incluyó el trabajo con chamanes, rituales paganos, el estudio de mitologías antiguas y una exploración profunda de su árbol genealógico.
Se señala también que esa travesía provocó “el renacimiento de su propia espiritualidad”, una idea que el actor presenta como uno de los hallazgos más importantes de esos difíciles años.
Lejos de describir la experiencia únicamente como una lucha médica, la plantea como un recorrido de transformación personal que le permitió reinterpretar su sufrimiento y encontrar sentido a lo que estaba viviendo.
También afirmó que escribir sus memorias le permitió comprender que aquel sufrimiento terminó convirtiéndose en el proceso que lo transformó para siempre.
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El exesposo de Sofía Vergara narra la búsqueda de sus raíces familiares en ‘Bloodlines’, su libro de memorias
La investigación genealógica ocupa un lugar relevante dentro de las memorias. Durante ese proceso, Manganiello profundizó en la historia de sus antepasados y descubrió nuevos detalles sobre familiares que sobrevivieron al Genocidio Armenio, así como historias de desplazamiento, violencia y enfermedades crónicas que atravesaron distintas generaciones de su familia.
El interés del actor por sus orígenes no es nuevo. En años recientes participó en el programa Finding Your Roots, donde conoció nuevos aspectos de su ascendencia y de la historia de su familia, una experiencia que describió como un punto de partida para investigaciones posteriores que ahora forman parte de Bloodlines.
¿Cuándo se publicará 'Bloodlines' de Joe Manganiello?
El libro de memorias de Joe Mangeniello será publicado porSimon & Schuster a través del sello Avid Reader Press. El lanzamiento está programado para octubre de 2026 y promete ofrecer por primera vez un relato detallado de uno de los capítulos más complejos en la vida del actor.
Además de abordar la enfermedad, el libro explora temas como la herencia familiar, la identidad, la masculinidad, la fe y las formas en que las personas construyen significado frente a la adversidad.