Exesposo de Sofía Vergara revela enfermedad que puso en riesgo su vida y el tratamiento ‘espiritual’ que lo salvó

Joe Manganiello y Sofía Vergara estuvieron casados entre 2015 y 2024 (Amy Sussman/Getty Images)

El adelanto del libro de Joe Manganiello, a quien recordamos por la serie True Blood y películas como Magic Mike, deja ver un capítulo muy personal del actor de 49 años quien normalmente mantiene su vida privada alejada de los reflectores.

La batalla médica de Joe Manganiello que duró siete años

De acuerdo con la sinopsis oficial del libro, el deterioro de su salud comenzó de forma repentina cuando una serie de padecimientos autoinmunes afectó distintos sistemas de su organismo, incluyendo la piel, la tiroides, los ojos, los pulmones y el sistema digestivo.

La enfermedad derivó en dolor constante, múltiples crisis médicas y experiencias cercanas a la muerte, según revela Joe en el adelanto publicado, según publica Page Six.

En su libro de memorias 'Bloodlines', Joe Mangeniello revela que padeció una enfermedad que puso en riesgo su vida y que lo obligó a que le amputaran un órgano (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Writers Guild o)

Joe Manganiello explica que durante años buscó respuestas sin éxito. Los médicos no lograban identificar con claridad el origen de sus síntomas ni ofrecer una explicación definitiva sobre lo que estaba ocurriendo en su cuerpo.

Esa incertidumbre lo llevó a atravesar una profunda crisis existencial mientras intentaba mantenerse con vida.

Aunque el actor confirma que sufrió una amputación de órgano que resultó vital para sobrevivir, hasta el momento no ha revelado públicamente cuál fue el órgano afectado ni en qué momento ocurrió el procedimiento.