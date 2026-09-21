Timbiriche está de vuelta, aunque esta vez no sobre un escenario. La historia de una de las agrupaciones más importantes del pop mexicano llegará a la pantalla en Rompecabezas, la nueva serie de ViX, inspirada en hechos reales y ambientada en los años 80.
Quién es quién en la serie de Timbiriche: conoce al elenco y sus personajes
La producción mostrará los primeros años del grupo, desde los sueños de sus integrantes hasta el vertiginoso momento en que la fama comenzó a transformar sus vidas. Para recrear a los jóvenes que después se convertirían en grandes figuras del espectáculo mexicano, la serie cuenta con un elenco integrado por actores de distintas generaciones.
¿Quién es quién en la serie de Timbiriche?
En exclusiva, te presentamos las primeras imágenes oficiales de la producción, además del reparto en el que se incluye a Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra, entre otros.
Macarena García es Sasha Sokol
Una de las transformaciones que más ha llamado la atención es la de Macarena García como Sasha Sokol. La actriz será la encargada de interpretar a una de las integrantes más reconocidas de Timbiriche, quien comenzó su carrera artística siendo muy joven y posteriormente desarrolló una trayectoria como cantante y actriz.
La elección de Macarena García como Sasha Sokol ya había sido adelantada desde los primeros anuncios del proyecto y ahora las imágenes oficiales permiten ver con mayor claridad la caracterización.
Osvaldo Benavides interpreta a Luis de Llano
Osvaldo Benavides tendrá uno de los papeles adultos más importantes de la historia: interpretará a Luis de Llano Macedo, productor y figura fundamental en la creación y desarrollo de Timbiriche.
Las primeras imágenes muestran al actor completamente caracterizado para recrear al productor durante aquella época.
Edu Maruri da vida a Eduardo Capetillo
Edu Maruri será Eduardo Capetillo, uno de los integrantes que se incorporaron posteriormente a Timbiriche y que encontró en el grupo una plataforma para comenzar una carrera que después continuaría como cantante y actor.
Eduardo Capetillo se integró al grupo durante la segunda mitad de los años 80 y permaneció hasta 1989, periodo en el que Timbiriche ya se había convertido en uno de los grandes fenómenos juveniles de México.
Sebastián Poza interpreta a Benny Ibarra
Sebastián Poza forma parte del elenco que llevará a la ficción a los integrantes de aquella primera generación de Timbiriche.
En la serie interpreta a Benny Ibarra, uno de los rostros vinculados con los primeros años de la agrupación. Benny comenzó su carrera desde niño y posteriormente se consolidó como cantante y compositor.
Su historia resulta especialmente relevante dentro del fenómeno Timbiriche porque, además de formar parte del grupo, continuó desarrollando una carrera musical propia después de su salida.
Iker Solano es Diego Schoening
Iker Solano será Diego Schoening, otro de los integrantes que formaron parte de la historia de Timbiriche desde sus primeros años.
Schoening fue uno de los rostros más reconocibles de la agrupación y permaneció vinculado con ella durante buena parte de su trayectoria.
El personaje permitirá mostrar la evolución de aquellos niños que comenzaron cantando y bailando frente al público hasta convertirse en adolescentes y jóvenes acostumbrados a los escenarios.
Luis de la Rosa interpreta a Erik Rubín
Luis de la Rosa, conocido por trabajos como Luis Miguel, la serie, forma parte del elenco que recreará a los jóvenes integrantes de Timbiriche.
En esta producción interpreta a Erik Rubín, quien se incorporó al grupo cuando era adolescente y posteriormente construyó una carrera como cantante y actor. Erik Rubín fue una de las figuras que permanecieron durante varios años en la agrupación y posteriormente desarrolló una carrera como solista y en otros proyectos musicales.
Andrea Chaparro es Edith Márquez
Andrea Chaparro forma parte del reparto de la serie y dará vida a Edith Márquez, quien se incorporó a Timbiriche durante una etapa posterior. Márquez llegó al grupo siendo muy joven y posteriormente se convirtió en una reconocida intérprete de música mexicana.
Su presencia permite que la serie explore no solamente a la primera generación de Timbiriche, sino también los cambios que experimentó el grupo conforme algunos integrantes fueron dejando la agrupación y otros se incorporaron.
Michelle Pellicer interpreta a Paulina Rubio
Michelle Pellicer completa el grupo de jóvenes actores que recrearán a las figuras que pasaron por Timbiriche. En la serie interpreta a Paulina Rubio, una de las integrantes más famosas que surgieron de la agrupación y cuya carrera posteriormente tomó un rumbo internacional.
Paulina Rubio formó parte de Timbiriche durante varios años antes de iniciar su trayectoria como solista. Su paso por el grupo fue fundamental para construir la imagen de una artista que posteriormente se convertiría en una de las cantantes mexicanas con mayor presencia internacional.
Sol Wainer es Mariana Garza
Sol Wainer forma parte del elenco de jóvenes actores que recrearán a los integrantes de Timbiriche. En la serie interpreta a Mariana Garza, quien se incorporó a la agrupación siendo muy joven y posteriormente desarrolló una carrera como actriz y cantante.
Mariana Garza fue una de las integrantes más reconocidas de Timbiriche y permaneció en el grupo durante distintas etapas. Después de su paso por la agrupación, consolidó su carrera principalmente en la televisión y el teatro musical.
Jesusa Ochoa es Alix Bauer
Jesusa Ochoa interpreta a Alix Bauer, una de las integrantes originales de Timbiriche y parte de la primera generación del grupo. Su personaje permitirá conocer más de cerca los primeros años de la agrupación y la experiencia de sus integrantes al crecer bajo los reflectores.
Alix Bauer formó parte de Timbiriche desde sus inicios y permaneció varios años en la agrupación antes de continuar su carrera por otros caminos. Su voz también quedó ligada a algunos de los primeros éxitos del grupo.
Clara Dalmao interpreta a Thalía
Clara Dalmao es la actriz uruguaya que dará vida a Thalía. Aunque la cantante se incorporó a la agrupación en una etapa posterior, su llegada marcó una nueva era para el grupo.
Thalía formó parte de Timbiriche entre 1986 y 1989, antes de iniciar una carrera como solista que la llevaría a convertirse en una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento internacional.
El elenco que completa la historia de Timbiriche
Además de estos actores, la producción cuenta con Claro Dalmao, mientras que Alberto Guerra también tiene una participación dentro de la historia. La producción está dirigida por Humberto Hinojosa.
La serie busca recrear una época en la que Timbiriche pasó de ser un proyecto infantil a convertirse en un fenómeno del pop en español. Por sus distintas etapas desfilaron nombres como Sasha Sokol, Benny Ibarra, Diego Schoening, Paulina Rubio, Mariana Garza, Erik Rubín, Eduardo Capetillo, Thalía, Edith Márquez y Biby Gaytán.
Más que centrarse únicamente en las canciones que marcaron a una generación, la producción de ViX pretende mostrar los sueños, conflictos, amistades y desafíos que acompañaron a sus protagonistas mientras crecían frente a los reflectores.
¿Cuándo se estrena la serie de Timbiriche?
La serie llegará próximamente a ViX. Su estreno está previsto para el 9 de octubre y contará con ocho episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno.