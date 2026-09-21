Quién es quién en la serie de Timbiriche: conoce al elenco y sus personajes

La producción mostrará los primeros años del grupo, desde los sueños de sus integrantes hasta el vertiginoso momento en que la fama comenzó a transformar sus vidas. Para recrear a los jóvenes que después se convertirían en grandes figuras del espectáculo mexicano, la serie cuenta con un elenco integrado por actores de distintas generaciones.

¿Quién es quién en la serie de Timbiriche?

En exclusiva, te presentamos las primeras imágenes oficiales de la producción, además del reparto en el que se incluye a Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra, entre otros.

Macarena García es Sasha Sokol

Una de las transformaciones que más ha llamado la atención es la de Macarena García como Sasha Sokol. La actriz será la encargada de interpretar a una de las integrantes más reconocidas de Timbiriche, quien comenzó su carrera artística siendo muy joven y posteriormente desarrolló una trayectoria como cantante y actriz.

La elección de Macarena García como Sasha Sokol ya había sido adelantada desde los primeros anuncios del proyecto y ahora las imágenes oficiales permiten ver con mayor claridad la caracterización.

Osvaldo Benavides interpreta a Luis de Llano

Osvaldo Benavides tendrá uno de los papeles adultos más importantes de la historia: interpretará a Luis de Llano Macedo, productor y figura fundamental en la creación y desarrollo de Timbiriche.

Las primeras imágenes muestran al actor completamente caracterizado para recrear al productor durante aquella época.



Edu Maruri da vida a Eduardo Capetillo

Edu Maruri será Eduardo Capetillo, uno de los integrantes que se incorporaron posteriormente a Timbiriche y que encontró en el grupo una plataforma para comenzar una carrera que después continuaría como cantante y actor.

Eduardo Capetillo se integró al grupo durante la segunda mitad de los años 80 y permaneció hasta 1989, periodo en el que Timbiriche ya se había convertido en uno de los grandes fenómenos juveniles de México.

Sebastián Poza interpreta a Benny Ibarra

Sebastián Poza forma parte del elenco que llevará a la ficción a los integrantes de aquella primera generación de Timbiriche.

En la serie interpreta a Benny Ibarra, uno de los rostros vinculados con los primeros años de la agrupación. Benny comenzó su carrera desde niño y posteriormente se consolidó como cantante y compositor.

Su historia resulta especialmente relevante dentro del fenómeno Timbiriche porque, además de formar parte del grupo, continuó desarrollando una carrera musical propia después de su salida.



La serie de Timbiriche ya comenzó a generar expectativa. (Cortesía ViX.)

Iker Solano es Diego Schoening

Iker Solano será Diego Schoening, otro de los integrantes que formaron parte de la historia de Timbiriche desde sus primeros años.

Schoening fue uno de los rostros más reconocibles de la agrupación y permaneció vinculado con ella durante buena parte de su trayectoria.

El personaje permitirá mostrar la evolución de aquellos niños que comenzaron cantando y bailando frente al público hasta convertirse en adolescentes y jóvenes acostumbrados a los escenarios.

Luis de la Rosa interpreta a Erik Rubín

Luis de la Rosa, conocido por trabajos como Luis Miguel, la serie, forma parte del elenco que recreará a los jóvenes integrantes de Timbiriche.

En esta producción interpreta a Erik Rubín, quien se incorporó al grupo cuando era adolescente y posteriormente construyó una carrera como cantante y actor. Erik Rubín fue una de las figuras que permanecieron durante varios años en la agrupación y posteriormente desarrolló una carrera como solista y en otros proyectos musicales.

Andrea Chaparro es Edith Márquez

Andrea Chaparro forma parte del reparto de la serie y dará vida a Edith Márquez, quien se incorporó a Timbiriche durante una etapa posterior. Márquez llegó al grupo siendo muy joven y posteriormente se convirtió en una reconocida intérprete de música mexicana.

Su presencia permite que la serie explore no solamente a la primera generación de Timbiriche, sino también los cambios que experimentó el grupo conforme algunos integrantes fueron dejando la agrupación y otros se incorporaron.

Michelle Pellicer interpreta a Paulina Rubio

Michelle Pellicer completa el grupo de jóvenes actores que recrearán a las figuras que pasaron por Timbiriche. En la serie interpreta a Paulina Rubio, una de las integrantes más famosas que surgieron de la agrupación y cuya carrera posteriormente tomó un rumbo internacional.

Paulina Rubio formó parte de Timbiriche durante varios años antes de iniciar su trayectoria como solista. Su paso por el grupo fue fundamental para construir la imagen de una artista que posteriormente se convertiría en una de las cantantes mexicanas con mayor presencia internacional.



La serie de Timbiriche ya comenzó a generar expectativa. (Cortesía ViX.)

Sol Wainer es Mariana Garza

Sol Wainer forma parte del elenco de jóvenes actores que recrearán a los integrantes de Timbiriche. En la serie interpreta a Mariana Garza, quien se incorporó a la agrupación siendo muy joven y posteriormente desarrolló una carrera como actriz y cantante.

Mariana Garza fue una de las integrantes más reconocidas de Timbiriche y permaneció en el grupo durante distintas etapas. Después de su paso por la agrupación, consolidó su carrera principalmente en la televisión y el teatro musical.

Jesusa Ochoa es Alix Bauer

Jesusa Ochoa interpreta a Alix Bauer, una de las integrantes originales de Timbiriche y parte de la primera generación del grupo. Su personaje permitirá conocer más de cerca los primeros años de la agrupación y la experiencia de sus integrantes al crecer bajo los reflectores.

Alix Bauer formó parte de Timbiriche desde sus inicios y permaneció varios años en la agrupación antes de continuar su carrera por otros caminos. Su voz también quedó ligada a algunos de los primeros éxitos del grupo.

Clara Dalmao interpreta a Thalía

Clara Dalmao es la actriz uruguaya que dará vida a Thalía. Aunque la cantante se incorporó a la agrupación en una etapa posterior, su llegada marcó una nueva era para el grupo.

Thalía formó parte de Timbiriche entre 1986 y 1989, antes de iniciar una carrera como solista que la llevaría a convertirse en una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento internacional.

