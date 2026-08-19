Kim Kardashian y Lewis Hamilton llevan su romance a otro nivel en sus vacaciones en Hawái

Kim publicó una serie de fotografías de la escapada bajo la frase “Somewhere over the rainbow”, en las que aparece junto a Hamilton y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, además de su hermana Khloé Kardashian y sus sobrinos.

Por su parte, Lous Hamilton también compartió imágenes del viaje, entre ellas algunas en las que aparece muy cercano a Kim. La escapada llega en un momento en el que ambos han dejado atrás buena parte de la discreción con la que comenzaron su romance.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton (Instagram)

Las fotografías muestran a la pareja disfrutando de distintos momentos frente al mar, mientras los hijos de Kim participan en actividades como surf, paddleboard y juegos en la playa.

El viaje también tuvo un marcado carácter familiar. Khloé Kardashian acompañó a Kim junto con sus hijos, mientras que Hamilton viajó con integrantes de su propia familia. La convivencia entre ambos círculos cercanos se suma a otras señales de que su relación ha adquirido mayor estabilidad.