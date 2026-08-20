Kim Kardashian se convierte en la “fuente de energía” de Lewis Hamilton, quien presume estar en mejor forma que nunca

Kim Kardashian recarga de energía a Lewis Hamilton

Las vacaciones de Lewis Hamilton y Kim Kardashian se prolongaron por varios escenarios y episodios.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante las vacaciones de verano (Instagram)

Durante julio, la pareja pasó tiempo en un lago junto con parte del clan Kardashian. En agosto, presumieron su viaje a Hawaii, donde Kim dejó ver que su novio convive con sus hijos.

En las fotografías más recientes, Hamilton y Kim aparecen caminando juntos por la playa y posando frente a un espejo.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante las vacaciones de verano (Instagram)

La publicación de la empresaria incluyó además momentos con Chicago, Saint y Psalm, así como con su hermana Khloé Kardashian y los hijos de ésta.

El piloto británico también publicó fotos de esta escapada. El viaje coincidió con el descanso oficial de la Fórmula 1 y significó para Lewis unos días de descanso y convivencia familiar antes de regresar a Europa para el Gran Premio de Países Bajos.