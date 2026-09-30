Cuando Amazon MGM Studios decidió apostar por Venganza, la película protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer, sabía que estaba entrando en un terreno poco explorado para la industria local: el cine de acción mexicano de gran escala. La apuesta, sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los éxitos más importantes de Prime Video. Durante su participación en Iberseries 2026, celebrado en Matadero Madrid, Javiera Balmaceda, Head of Local Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia, explicó cómo la cinta logró romper resistencias internas, conectar con las audiencias y demostrar que México puede producir historias de acción con alcance internacional. El éxito ha sido tal que una secuela ya se encuentra en desarrollo.
'Venganza' demostró que la acción hecha en México sí funciona: Amazon MGM Studios ya trabaja en la secuela
Cuando Amazon MGM Studios decidió apostar por Venganza, la película protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer, sabía que estaba entrando en un terreno poco explorado para la industria local: el cine de acción mexicano de gran escala. La apuesta, sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los éxitos más importantes de Prime Video. Durante su participación en Iberseries 2026, celebrado en Matadero Madrid, Javiera Balmaceda, Head of Local Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia, explicó cómo la cinta logró romper resistencias internas, conectar con las audiencias y demostrar que México puede producir historias de acción con alcance internacional. El éxito ha sido tal que una secuela ya se encuentra en desarrollo.
Venganza, la película que rompió prejuicios dentro de la industria
Aunque hoy el éxito de Venganza parece evidente, dentro de Amazon MGM Studios la película tuvo que superar diversas dudas antes de recibir luz verde. De acuerdo con Balmaceda, uno de los principales desafíos fue convencer a la organización de que una producción de acción hecha en México podía competir en un género históricamente dominado por Hollywood.
La ejecutiva recordó que la compañía ya contaba con franquicias internacionales exitosas de acción, por lo que surgía una pregunta recurrente: ¿por qué desarrollar una película de este tipo en México cuando Estados Unidos ya abastecía esa demanda para el mercado global?
El público confirmó que la acción tiene espacio en México
Para Balmaceda, los resultados de Venganza dejaron una conclusión clara: el público disfruta las historias de acción sin importar edad o género. La ejecutiva destacó que la película permaneció durante semanas entre los títulos más vistos de la plataforma y se convirtió en una prueba de que este tipo de producciones pueden encontrar una audiencia masiva fuera de los esquemas tradicionales.
Más allá de los números, el desempeño de la cinta ayudó a derribar la idea de que los contenidos locales debían limitarse a ciertos géneros para tener éxito.
Una historia global con identidad mexicana
Uno de los elementos que más destacan desde Amazon MGM Studios es que Venganza no intentó replicar una producción estadounidense. Por el contrario, el proyecto pasó por un proceso de adaptación para construir una historia que funcionara dentro del contexto mexicano.
Según Balmaceda, el guion original provenía de escritores especializados en cine de acción en Hong Kong y planteaba una historia protagonizada por un policía que ganaba la lotería. Sin embargo, durante el desarrollo se realizaron cambios importantes para que la narrativa tuviera sentido para el público mexicano y reflejara mejor la realidad local.
Esa combinación entre lenguaje internacional y contexto nacional terminó siendo una de las claves del éxito.
El objetivo: demostrar que México puede exportar acción
Para la responsable de contenidos originales de Amazon MGM Studios, Venganza también funcionó como una declaración de principios. La película buscaba demostrar que México tiene la capacidad de producir cine de acción competitivo, con estándares de calidad internacional y con historias capaces de conectar con espectadores de distintos países.
La apuesta, asegura, estaba respaldada por tendencias globales que mostraban un creciente interés por películas de acción de presupuesto medio producidas fuera de Hollywood.
La secuela ya está en camino
El desempeño de Venganza no solo confirmó que existe una audiencia para la acción hecha en México. También abrió la puerta para que la historia continúe.
Durante el encuentro con medios en Iberseries 2026, Balmaceda confirmó que ya se trabaja en una secuela, una señal de confianza en una franquicia que logró convertir una apuesta arriesgada en un caso de éxito para Prime Video.
En una industria donde las segundas partes suelen reservarse para los proyectos que consiguen resultados extraordinarios, Venganza se perfila como uno de los ejemplos más sólidos de cómo el entretenimiento mexicano puede competir en géneros tradicionalmente dominados por las grandes producciones estadounidenses y, al mismo tiempo, conservar una identidad propia.