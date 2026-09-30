'Venganza' demostró que la acción hecha en México sí funciona: Amazon MGM Studios ya trabaja en la secuela

Una historia global con identidad mexicana

Uno de los elementos que más destacan desde Amazon MGM Studios es que Venganza no intentó replicar una producción estadounidense. Por el contrario, el proyecto pasó por un proceso de adaptación para construir una historia que funcionara dentro del contexto mexicano.

Según Balmaceda, el guion original provenía de escritores especializados en cine de acción en Hong Kong y planteaba una historia protagonizada por un policía que ganaba la lotería. Sin embargo, durante el desarrollo se realizaron cambios importantes para que la narrativa tuviera sentido para el público mexicano y reflejara mejor la realidad local.

Esa combinación entre lenguaje internacional y contexto nacional terminó siendo una de las claves del éxito.

El objetivo: demostrar que México puede exportar acción

Para la responsable de contenidos originales de Amazon MGM Studios, Venganza también funcionó como una declaración de principios. La película buscaba demostrar que México tiene la capacidad de producir cine de acción competitivo, con estándares de calidad internacional y con historias capaces de conectar con espectadores de distintos países.

La apuesta, asegura, estaba respaldada por tendencias globales que mostraban un creciente interés por películas de acción de presupuesto medio producidas fuera de Hollywood.

La secuela ya está en camino

El desempeño de Venganza no solo confirmó que existe una audiencia para la acción hecha en México. También abrió la puerta para que la historia continúe.

Durante el encuentro con medios en Iberseries 2026, Balmaceda confirmó que ya se trabaja en una secuela, una señal de confianza en una franquicia que logró convertir una apuesta arriesgada en un caso de éxito para Prime Video.

En una industria donde las segundas partes suelen reservarse para los proyectos que consiguen resultados extraordinarios, Venganza se perfila como uno de los ejemplos más sólidos de cómo el entretenimiento mexicano puede competir en géneros tradicionalmente dominados por las grandes producciones estadounidenses y, al mismo tiempo, conservar una identidad propia.

