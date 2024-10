Alejandro Speitzer pide normalizar su amistad con Ester Expósito

Alejandro Speitzer habla de postura tras ola de violencia en Sinaloa

Alejandro Speitzer, quien es originario de Sinaloa, también habló sobre su postura sobre la ola de violencia que ocurre en ciudades cercanas a donde nació.

“Es muy delicado y muy triste. Lo escribí el otro día en mi Instagram y nada, yo me aferro a la idea de que somos más los buenos y eso es lo que sigo creyendo. Quiero que podamos enaltecer nuestro Estado y que sepan todo lo bonito que pasa ahí porque no por unos cuantos vamos a empañarlo”, manifestó.



Por otra parte, Alex aseguró en conferencia de prensa, que no busca ser un modelo a seguir para sus fanáticos, aunque parte de su tiempo lo dedique a realizar labores altruistas.

“Yo no pienso ni busco ser ejemplo de nadie. Al final hago mi trabajo diario en casa con mi gente cercana. Hablando en un plano personal, ojalá que todos los que tenemos esta posibilidad de llegar a muchas voces pudiéramos sumarnos a causas. Yo lo hago, pero tampoco juzgo a quien no lo hace. Mis acciones diarias tienen que ver con un compromiso personal y con un compromiso posiblemente con quien me educó, que fue mi madre”, concluyó.