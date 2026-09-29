Volvo Fashion Week México regresa: Este es el calendario oficial, ¡toma nota!

La campaña de Volvo Fashion Week México

En esta edición, Volvo Fashion Week México lanzó una campaña que combina la moda y el diseño. Los protagonistas son nuestros queridos Macarena Achaga y Alejandro Speitzer, dos celebs que se han convertido en referentes de estilo dentro de la industria de moda mexicana y que, además, son embajadores de Volvo Car México. La campaña confirma que el diseño puede estar presente en diferentes aspectos de nuestra vida. Desde lo que usamos hasta los espacios que habitamos y la manera en que nos movemos.

Volvo Fashion Week México traerá consigo muchísimo talento nacional. (Bryan Flores)

Los actores muestran una imagen que conecta con la generación que entiende la moda como una forma de expresión personal y no solamente como un trend. Además, esta campaña busca mostrarnos que el diseño está en todas partes. En un look, en un coche, en una foto o incluso en la manera en la que vivimos en nuestra ciudad.

Prueba de ellos es el Volvo EX40, una SUV completamente eléctrica que representa una movilidad mucho más consciente. Mientras tanto, el XC60 combina diseño, tecnología y comodidad, y el XC90 destaca por su tamaño, capacidad y diferentes herramientas de seguridad. Durante esta Fashion Week también podremos encontrar estos modelos como parte de las experiencias de Volvo.