Volvo Fashion Week México regresa: Este es el calendario oficial, ¡toma nota!

La moda mexicana está a nada de llenar nuestros feeds. Del 12 al 17 de octubre, Volvo Fashion Week México regresa con una nueva edición que nos promete reunir diseño, creatividad, innovación y muchísimo talento nacional. Esta vez llega acompañada de una campaña protagonizada por Macarena Achaga y Alejandro Speitzer, quienes son la cara a de esta propuesta que conecta la moda con el diseño y la movilidad.
Además de las esperadas runways, esta edición tendrá como sedes a Casa Club y Maravilla Studios, dos venues que serán escenario de diferentes experiencias y shows durante la semana. Y aunque todavía falta conocer todos los detalles del calendario, ya tenemos las fechas y algunos de los elementos que harán de esta edición una de las semanas más importantes para la moda mexicana.