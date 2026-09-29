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Moda

Volvo Fashion Week México regresa: Este es el calendario oficial, ¡toma nota!

Volvo Fashion Week México regresa con una campaña protagonizada por Macarena Achaga y Alejandro Speitzer y una semana dedicada al diseño y talento nacional.
mar 29 septiembre 2026 05:05 PM
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¡Volvo Fashion Week México ha vuelto y no podemos esperar más! (Bryan Flores)

La moda mexicana está a nada de llenar nuestros feeds. Del 12 al 17 de octubre, Volvo Fashion Week México regresa con una nueva edición que nos promete reunir diseño, creatividad, innovación y muchísimo talento nacional. Esta vez llega acompañada de una campaña protagonizada por Macarena Achaga y Alejandro Speitzer, quienes son la cara a de esta propuesta que conecta la moda con el diseño y la movilidad.

Además de las esperadas runways, esta edición tendrá como sedes a Casa Club y Maravilla Studios, dos venues que serán escenario de diferentes experiencias y shows durante la semana. Y aunque todavía falta conocer todos los detalles del calendario, ya tenemos las fechas y algunos de los elementos que harán de esta edición una de las semanas más importantes para la moda mexicana.

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La campaña de Volvo Fashion Week México

En esta edición, Volvo Fashion Week México lanzó una campaña que combina la moda y el diseño. Los protagonistas son nuestros queridos Macarena Achaga y Alejandro Speitzer, dos celebs que se han convertido en referentes de estilo dentro de la industria de moda mexicana y que, además, son embajadores de Volvo Car México. La campaña confirma que el diseño puede estar presente en diferentes aspectos de nuestra vida. Desde lo que usamos hasta los espacios que habitamos y la manera en que nos movemos.

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Volvo Fashion Week México traerá consigo muchísimo talento nacional. (Bryan Flores)

Los actores muestran una imagen que conecta con la generación que entiende la moda como una forma de expresión personal y no solamente como un trend. Además, esta campaña busca mostrarnos que el diseño está en todas partes. En un look, en un coche, en una foto o incluso en la manera en la que vivimos en nuestra ciudad.

Prueba de ellos es el Volvo EX40, una SUV completamente eléctrica que representa una movilidad mucho más consciente. Mientras tanto, el XC60 combina diseño, tecnología y comodidad, y el XC90 destaca por su tamaño, capacidad y diferentes herramientas de seguridad. Durante esta Fashion Week también podremos encontrar estos modelos como parte de las experiencias de Volvo.

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¿Cuándo será Fashion Week México?

Del 12 al 17 de octubre de 2026, la CDMX se convertirá nuevamente en punto de encuentro para diseñadores, marcas, creativos, medios у profesionales de la industria. Las principales sedes confirmadas son Casa Club у Maravilla Studios, donde se realizarán las runways, experiencias y activaciones. Hasta ahora no se ha revelado el calendario completo , así que tendremos que esperar a las próximas actualizaciones de Volvo Fashion Week México para conocer quiénes estarán presentes, en qué fecha se presentará cada colección y qué sorpresas se tendrán preparadas.

¿Qué diseñador o marca tienes más ganas de ver en esta edición? Nosotros ya estamos contando los días para descubrirlo.

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Estaremos al pendiente al calendario final. (Bryan Flores)

Los diseñadores que se presentarán en Volvo Fashion Week México

Lunes 12 octubre
Carla Fernández

Martes 13 octubre
Raquel Orozco
Caballería
Harris and Frank
Pineda Covalin

Miércoles 14 octubre
Istituto Marangoni Miami
D’Hierro
María Ponce
Blackmamba
Alexia Ulibarri

Jueves 15 octubre
Anáhuac Norte
Anáhuac Puebla
Francisco Cancino
Básicos de México
1/8 Takamura
Zurce
Thoro

Viernes 16 octubre
Centro
Mitsa Studio
Strona
NIN Studio
Colección Doritos. 20:00
Alfredo Martínez

Sábado 17 octubre
Minena

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Tags

Semana de la moda Volvo

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