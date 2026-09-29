Revelan detalles de la despedida que Cindy Crawford y Rande Gerber planean para su hijo Presley

Presley, de 27 años, murió el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. La policía de esa ciudad investiga el fallecimiento como una presunta sobredosis y hasta ahora no ha señalado indicios de que se trate de un homicidio. Sin embargo, la causa y manera oficiales de muerte permanecen pendientes de estudios adicionales por parte del médico forense del condado de Los Ángeles.

El funeral del hijo de Cindy Crawford

Tras la muerte de Presley, se contemplaron distintos lugares para realizar el funeral, entre ellos Forest Lawn Hollywood Hills y Malibu Presbyterian Church. Sin embargo, según los reportes más recientes, la familia estaría inclinándose por una reunión mucho más privada en su propia casa.

La casa de Malibú tiene además un significado especial para los Crawford-Gerber. Ahí han pasado buena parte de su vida familiar Cindy, Rande, Kaia y Presley, por lo que convertirla en el escenario de una despedida permitiría mantener la ceremonia en un espacio personal y alejado de la atención mediática.

Antes de esta despedida, el cuerpo de Presley fue cremado en Rose Family Funeral Home. De acuerdo con documentos citados por distintos medios, sus cenizas permanecerán en la residencia de sus papás en Malibú.

Cindy Crawford y Rande Gerber, en silencio

Desde que se dio a conocer la muerte de Presley, Cindy y Rande han mantenido prácticamente absoluto silencio público. La familia difundió únicamente una petición de privacidad en estos momentos, sin ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido.

El fallecimiento de Presley llegó después de años en los que el joven habló públicamente sobre sus problemas de adicción y salud mental. En los últimos años incluso había utilizado sus propias experiencias para hablar sobre recuperación y ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.