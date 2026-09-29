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Espectáculos

Revelan detalles de la despedida que Cindy Crawford y Rande Gerber planean para su hijo Presley

Tras la muerte de Presley Gerber a los 27 años, la familia Crawford-Gerber se prepara para despedirlo en una ceremonia íntima, lejos de los reflectores.
mar 29 septiembre 2026 12:22 PM
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El modelo era hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, y hermano mayor de Kaia Gerber, pero con el paso de los años también consiguió construir una trayectoria propia dentro de la moda. (Instagram)

Cindy Crawford y Rande Gerber se han mantenido en silencio tras confirmarse la muerte de su hijo Presley Gerber. Y, apegados al hermetismo y la privacidad que pidieron después de hacerse pública la noticia, organizan una despedida íntima en California para los familiares y amigos más cercanos del joven modelo de 27 años.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la familia hará una reunión privada en su casa de Malibú, después de haber considerado otras opciones para la ceremonia. La intención es mantener el último adiós lejos de la prensa y permitir que Cindy, Rande, Kaia y sus familia puedan despedir a Presley en privado.

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Presley, de 27 años, murió el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. La policía de esa ciudad investiga el fallecimiento como una presunta sobredosis y hasta ahora no ha señalado indicios de que se trate de un homicidio. Sin embargo, la causa y manera oficiales de muerte permanecen pendientes de estudios adicionales por parte del médico forense del condado de Los Ángeles.

El funeral del hijo de Cindy Crawford

Tras la muerte de Presley, se contemplaron distintos lugares para realizar el funeral, entre ellos Forest Lawn Hollywood Hills y Malibu Presbyterian Church. Sin embargo, según los reportes más recientes, la familia estaría inclinándose por una reunión mucho más privada en su propia casa.

La casa de Malibú tiene además un significado especial para los Crawford-Gerber. Ahí han pasado buena parte de su vida familiar Cindy, Rande, Kaia y Presley, por lo que convertirla en el escenario de una despedida permitiría mantener la ceremonia en un espacio personal y alejado de la atención mediática.

Antes de esta despedida, el cuerpo de Presley fue cremado en Rose Family Funeral Home. De acuerdo con documentos citados por distintos medios, sus cenizas permanecerán en la residencia de sus papás en Malibú.

Cindy Crawford y Rande Gerber, en silencio

Desde que se dio a conocer la muerte de Presley, Cindy y Rande han mantenido prácticamente absoluto silencio público. La familia difundió únicamente una petición de privacidad en estos momentos, sin ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido.

El fallecimiento de Presley llegó después de años en los que el joven habló públicamente sobre sus problemas de adicción y salud mental. En los últimos años incluso había utilizado sus propias experiencias para hablar sobre recuperación y ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

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Su hermana, Kaia Gerber, también había hablado recientemente sobre la experiencia de crecer en una familia marcada por los problemas de adicción de su hermano. En una entrevista con Vogue publicada en agosto, describió cómo las dificultades de Presley habían afectado a toda la familia y habló del orgullo que sentía por él.

Tras la muerte de Presley, distintas figuras cercanas a los Crawford-Gerber han mostrado su apoyo a la familia. Entre ellas se encuentran George y Amal Clooney, amigos cercanos de Cindy y Rande , quienes han acompañado a la familia durante estos días.

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Cindy Crawford

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