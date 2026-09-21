Presley Gerber: así fue la carrera del hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años

¿Quién fue Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años?

Nacido el 2 de julio de 1999 en Beverly Hills, California, Presley Gerber creció en una familia relacionada con las industrias de la moda y el entretenimiento. Su mamá fue una de las modelos más reconocidas de las décadas de 1980 y 1990, mientras que su papá desarrolló negocios en el sector de la vida nocturna y fue uno de los fundadores de Casamigos junto con George Clooney y Mike Meldman.

Desde adolescente, Presley comenzó a acercarse al mismo mundo en el que Cindy había hecho historia. Sin embargo, su carrera no se limitó a llevar el apellido Crawford, también participó en importantes pasarelas, campañas y sesiones fotográficas.

Presley firmó con IMG Models cuando tenía 15 años. Poco después comenzó a aparecer en proyectos relacionados con algunas de las firmas más importantes de la industria y, al igual que su hermana Kaia, empezó a llamar la atención frente a las cámaras.



Presley Gerber (Getty Images)

Su debut en una pasarela llegó en 2016, cuando participó en la presentación de la colección Resort de Moschino en Los Ángeles, bajo la dirección creativa de Jeremy Scott. En aquel desfile compartió escenario con modelos como Miranda Kerr y Jourdan Dunn.

Después viajó a Milán para participar en un desfile de Dolce & Gabbana y también apareció en una campaña relacionada con Calvin Klein. Antes de consolidarse en las pasarelas ya había trabajado con fotógrafos como Mario Testino, Collier Schorr y Bruce Weber.

En varias ocasiones compartió proyectos con Kaia. Para Presley, tener a su hermana cerca hacía el modelaje "mucho menos solitario". También mostró interés por la fotografía y utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y explorar una faceta más artística alejada de las pasarelas.

En 2016, durante una conversación con W, recordó los nervios que experimentaba al subir a una pasarela y explicó cuál era su principal preocupación.

"No te caigas", recordó sobre lo que se repetía antes de salir al escenario. "Eso es todo. Pensaba: 'Por favor, no te tropieces, solo llega hasta el final'. Me distraigo con mucha facilidad, así que si me concentro en lo que estoy haciendo, puedo hacerlo mejor".

Durante sus primeros años en la moda, además, contó que sus papás le habían aconsejado elegir únicamente aquellos proyectos que realmente disfrutara y comprometerse por completo cuando decidiera participar en alguno.