Presley Walker Gerber murió a los 27 años, de acuerdo con los registros del médico forense del condado de Los Ángeles. El modelo era hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, y hermano mayor de Kaia Gerber, pero con el paso de los años también consiguió construir una trayectoria propia dentro de la moda.
Presley Gerber: así fue la carrera del hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años
¿Quién fue Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años?
Nacido el 2 de julio de 1999 en Beverly Hills, California, Presley Gerber creció en una familia relacionada con las industrias de la moda y el entretenimiento. Su mamá fue una de las modelos más reconocidas de las décadas de 1980 y 1990, mientras que su papá desarrolló negocios en el sector de la vida nocturna y fue uno de los fundadores de Casamigos junto con George Clooney y Mike Meldman.
Desde adolescente, Presley comenzó a acercarse al mismo mundo en el que Cindy había hecho historia. Sin embargo, su carrera no se limitó a llevar el apellido Crawford, también participó en importantes pasarelas, campañas y sesiones fotográficas.
Presley firmó con IMG Models cuando tenía 15 años. Poco después comenzó a aparecer en proyectos relacionados con algunas de las firmas más importantes de la industria y, al igual que su hermana Kaia, empezó a llamar la atención frente a las cámaras.
Su debut en una pasarela llegó en 2016, cuando participó en la presentación de la colección Resort de Moschino en Los Ángeles, bajo la dirección creativa de Jeremy Scott. En aquel desfile compartió escenario con modelos como Miranda Kerr y Jourdan Dunn.
Después viajó a Milán para participar en un desfile de Dolce & Gabbana y también apareció en una campaña relacionada con Calvin Klein. Antes de consolidarse en las pasarelas ya había trabajado con fotógrafos como Mario Testino, Collier Schorr y Bruce Weber.
En varias ocasiones compartió proyectos con Kaia. Para Presley, tener a su hermana cerca hacía el modelaje "mucho menos solitario". También mostró interés por la fotografía y utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y explorar una faceta más artística alejada de las pasarelas.
En 2016, durante una conversación con W, recordó los nervios que experimentaba al subir a una pasarela y explicó cuál era su principal preocupación.
"No te caigas", recordó sobre lo que se repetía antes de salir al escenario. "Eso es todo. Pensaba: 'Por favor, no te tropieces, solo llega hasta el final'. Me distraigo con mucha facilidad, así que si me concentro en lo que estoy haciendo, puedo hacerlo mejor".
Durante sus primeros años en la moda, además, contó que sus papás le habían aconsejado elegir únicamente aquellos proyectos que realmente disfrutara y comprometerse por completo cuando decidiera participar en alguno.
Presley Gerber habló de su salud mental y su tratamiento contra las adicciones
Con el paso de los años, Presley Gerber también decidió utilizar sus plataformas para hablar de una parte mucho más personal de su vida. El modelo contó que había enfrentado depresión, ataques de pánico y problemas de adicción, y compartió públicamente algunos aspectos de su proceso de recuperación.
Seis meses antes de su muerte, Presley publicó en Instagram un video relacionado con un tratamiento con ibogaína, una experiencia que describió como una "dosis masiva de ibogaína".
En la publicación, escribió sobre el miedo que sintió antes de someterse al tratamiento y sobre las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.
“Un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así (ayuda no pensar en las situaciones que te llevan a eso, pero así es la vida a veces)”.
En ese mismo mensaje explicó cuáles eran algunos de los pensamientos que utilizó para afrontar el proceso.
“Mis mantras eran ‘ámate a ti mismo’ y ‘tiene que ser la última vez por esta razón’. Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo guiándome. Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo, y en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo… Ya veremos”.
Presley también expresó su deseo de no tener que volver a enfrentarse a una situación similar: “Rezo para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez me gustaría elegir Y por supuesto, no puedo olvidarme de lo increíblemente amables y atentos que son en su equipo. Ayuda mucho, jaja. Y allí hice unos amigos geniales”, añadió.
Mucho antes de esa publicación, Presley ya había hablado de sus problemas de salud mental. Durante una aparición en el podcast Studio 22 en 2023, explicó que una de sus motivaciones para compartir su experiencia era ayudar a otras personas que atravesaran situaciones parecidas.
“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo.
También explicó la importancia que tenía este tema en su vida y su intención de utilizar lo aprendido para acompañar a otras personas.
“Es una parte importantísima de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas responsabilidades”, continuó. “Eso es lo que realmente quiero hacer: ayudar a la gente a salir adelante, ya sea que estén deprimidos o luchando contra algo que esté afectando negativamente a su cuerpo. … Espero poder haber cometido los mismos errores que yo cometí para que otros no tengan que cometerlos”, aseguró.