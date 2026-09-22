La muerte de Presley Gerber continúa conmocionando al mundo de la moda. Dos días después del fallecimiento del hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber , una de las personas más importantes de su pasado decidió despedirse públicamente: su exnovia, la modelo Charlotte D’Alessio.
Exnovia de Presley Gerber publica doloroso mensaje de despedida tras su muerte: 'Estoy muy enojada'
Exnovia de Presley Gerber publica mensaje tras su muerte
A través de una serie de historias de Instagram, Charlotte D’Alessio compartió fotografías inéditas de su relación y escribió un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral.
“Compartí un amor puro contigo y por eso agradezco y honro tu vida. Merecías más tiempo. Merecías más vida. Estoy muy enojada por esto”, escribió junto a una imagen en la que ambos aparecen abrazados sobre un muelle.
En otra publicación, la modelo añadió una fotografía en blanco y negro de la pareja y un breve mensaje de despedida: “Te amo, Pres. Siempre. Arriba o aquí abajo, jamás lo dudes. Todos te queremos muchísimo”.
La historia de amor de Charlotte D'alessio y Presley Gerber
Charlotte D’Alessio y Presley Gerber comenzaron su relación en 2018 y estuvieron juntos por dos años. Durante ese tiempo se convirtieron en una de las parejas jóvenes más seguidas de la industria de la moda de Los Ángeles, apareciendo juntos en campañas, eventos y vacaciones, aunque ambos procuraban mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.
Tras su separación, los dos continuaron caminos distintos sentimentalmente, pero el mensaje de Charlotte deja ver que el cariño nunca desapareció. Entre las imágenes que compartió también incluyó un video de Presley corriendo junto a un perro, acompañado por la frase: “Siempre te recordaré así”.
La muerte de Presley Gerber sigue bajo investigación
Presley Gerber falleció el 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Su muerte fue confirmado por un representante de la familia, mientras que el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que la autopsia ya fue realizada, aunque la causa oficial de muerte permanece pendiente de los resultados toxicológicos. La policía investiga el caso como una presunta sobredosis, sin que hasta ahora exista una determinación definitiva.
La familia de Cindy Crawford pidió privacidad durante este momento y, hasta ahora, ni la supermodelo ni su hija Kaia Gerber han emitido declaraciones en redes sociales.
En los últimos años, Presley había decidido convertir su experiencia en una herramienta para ayudar a otros. A través de su serie Mental Health Mondays y de entrevistas públicas, habló sobre la depresión, la ansiedad y su lucha contra las adicciones, asegurando que su mayor objetivo era que otras personas no tuvieran que repetir los errores que él había cometido.