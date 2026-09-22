Exnovia de Presley Gerber publica doloroso mensaje de despedida tras su muerte: 'Estoy muy enojada'

Exnovia de Presley Gerber publica mensaje tras su muerte

A través de una serie de historias de Instagram, Charlotte D’Alessio compartió fotografías inéditas de su relación y escribió un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral.

“Compartí un amor puro contigo y por eso agradezco y honro tu vida. Merecías más tiempo. Merecías más vida. Estoy muy enojada por esto”, escribió junto a una imagen en la que ambos aparecen abrazados sobre un muelle.

En otra publicación, la modelo añadió una fotografía en blanco y negro de la pareja y un breve mensaje de despedida: “Te amo, Pres. Siempre. Arriba o aquí abajo, jamás lo dudes. Todos te queremos muchísimo”.

La historia de amor de Charlotte D'alessio y Presley Gerber

Charlotte D’Alessio y Presley Gerber comenzaron su relación en 2018 y estuvieron juntos por dos años. Durante ese tiempo se convirtieron en una de las parejas jóvenes más seguidas de la industria de la moda de Los Ángeles, apareciendo juntos en campañas, eventos y vacaciones, aunque ambos procuraban mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.

Tras su separación, los dos continuaron caminos distintos sentimentalmente, pero el mensaje de Charlotte deja ver que el cariño nunca desapareció. Entre las imágenes que compartió también incluyó un video de Presley corriendo junto a un perro, acompañado por la frase: “Siempre te recordaré así”.