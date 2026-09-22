“Algo no estaba bien”: revelan cómo fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir

Revelan cómo fueron los últimos días de Presley Gerber

Ahora, nuevos detalles sobre sus últimos días revelan que el modelo atravesaba un momento complicado a nivel personal y había buscado ayuda profesional para enfrentar sus adicciones.

En declaraciones para Page Six, una fuente cercana a Presley Gerber describió cómo lo había percibido durante las semanas previas a su fallecimiento.

“En las últimas semanas parecía un poco raro. Algo no estaba bien. Energéticamente, no parecía él mismo”, dijo la fuente al medio.



Según la misma fuente, el hijo de Cindy Crawford sentía que no había encontrado su lugar en la vida y atravesaba dificultades para definir qué quería hacer con su futuro.

"sentía que le faltaba un propósito en la vida", "no había encontrado realmente su lugar" y "no sabía adónde quería ir ni qué quería hacer", agregó.

Estas declaraciones dan una mirada a las dificultades personales que Presley enfrentaba lejos de las pasarelas, donde había intentado construir una carrera siguiendo los pasos de su famosa madre.

El hijo de Cindy Crawford buscó ayuda para superar sus adicciones

La fuente también aseguró que Presley Gerber llevaba tiempo lidiando con problemas de adicción y que deseaba profundamente recuperarse.

“Estaba luchando contra muchas cosas, pero quería muchísimo liberarse de sus adicciones. Era un chico muy bueno”, compartió el informante.

De acuerdo con Page Six, Presley ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento durante el fin de semana previo a su muerte. El lugar, ubicado en Santa Mónica, ofrecía atención a personas que enfrentaban problemas relacionados con la salud mental y las adicciones.

Su decisión de buscar ayuda se produjo después de años en los que había hablado públicamente sobre sus dificultades personales y su proceso de recuperación.

