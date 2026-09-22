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“Algo no estaba bien”: revelan cómo fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir

Presley Gerber ingresó a un centro de rehabilitación días antes de morir. Una fuente cercana describió sus problemas personales y su deseo de superar las adicciones.
mar 22 septiembre 2026 10:45 AM
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Presley Gerber
Presley Gerber (Getty Images)

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, ingresó a un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, días antes de su muerte. Ahora, poco a poco se comienzan a hacer revelaciones sobre cómo fueron sus últimos días, además de que el modelo, también atravesaba una lucha personal

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, conmocionó al mundo de la moda y el entretenimiento. El joven de 27 años falleció el pasado domingo en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, mientras las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

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Revelan cómo fueron los últimos días de Presley Gerber

Ahora, nuevos detalles sobre sus últimos días revelan que el modelo atravesaba un momento complicado a nivel personal y había buscado ayuda profesional para enfrentar sus adicciones.

En declaraciones para Page Six, una fuente cercana a Presley Gerber describió cómo lo había percibido durante las semanas previas a su fallecimiento.

“En las últimas semanas parecía un poco raro. Algo no estaba bien. Energéticamente, no parecía él mismo”, dijo la fuente al medio.

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Investigan la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, como posible sobredosis Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford murió a los 27 años mientras permanecía en tratamiento. La policía investiga el caso como una posible sobredosis.

Según la misma fuente, el hijo de Cindy Crawford sentía que no había encontrado su lugar en la vida y atravesaba dificultades para definir qué quería hacer con su futuro.

"sentía que le faltaba un propósito en la vida", "no había encontrado realmente su lugar" y "no sabía adónde quería ir ni qué quería hacer", agregó.

Estas declaraciones dan una mirada a las dificultades personales que Presley enfrentaba lejos de las pasarelas, donde había intentado construir una carrera siguiendo los pasos de su famosa madre.

El hijo de Cindy Crawford buscó ayuda para superar sus adicciones

La fuente también aseguró que Presley Gerber llevaba tiempo lidiando con problemas de adicción y que deseaba profundamente recuperarse.

“Estaba luchando contra muchas cosas, pero quería muchísimo liberarse de sus adicciones. Era un chico muy bueno”, compartió el informante.

De acuerdo con Page Six, Presley ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento durante el fin de semana previo a su muerte. El lugar, ubicado en Santa Mónica, ofrecía atención a personas que enfrentaban problemas relacionados con la salud mental y las adicciones.

Su decisión de buscar ayuda se produjo después de años en los que había hablado públicamente sobre sus dificultades personales y su proceso de recuperación.

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¿Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber?

Presley Gerber murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años. Según registros de los servicios de emergencia citados por medios estadounidenses, las autoridades recibieron una llamada alrededor de las 9:35 de la mañana por un posible paro cardíaco en el centro de rehabilitación.

Los paramédicos lo declararon muerto aproximadamente diez minutos después, a las 9:45 a.m.

La policía de Santa Mónica investiga el fallecimiento como una posible sobredosis, aunque hasta el momento no se han encontrado indicios de que haya ocurrido un acto criminal.

El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó que se realizó una autopsia, pero la causa y la manera de muerte quedaron pendientes de estudios adicionales. Esto significa que todavía no existe una determinación oficial que vincule su fallecimiento con una sustancia específica.

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