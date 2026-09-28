Victoria Beckham podría estar explorando nuevamente su faceta musical. La diseñadora apareció en un estudio de grabación junto a su hijo Cruz en una foto que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores, especialmente porque la exintegrante de Spice Girls llevaba varios años alejada de los escenarios.
¿Victoria Beckham prepara música nueva? Una foto con su hijo Cruz levanta sospechas
Victoria Beckham vuelve al estudio de grabación
Fue Cruz Beckham quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su mamá, Victoria Beckham , quien toma su teléfono mientras parece leer la letra de una canción frente a un micrófono.
“Sí, nos pusimos elegantes de vuelta en el estudio”, escribió el joven músico junto a la selfie, en la que aparece sonriendo mientras Victoria aparece el fondo.
La publicación provocó reacciones entre los seguidores de la familia Beckham, quienes comenzaron a especular sobre un posible regreso musical de Victoria. La propia diseñadora respondió con varios emojis de risa al mensaje de su hijo.
La aparición de Victoria en el estudio ocurre justo después de que Cruz diera un nuevo paso en su carrera musical. El joven lanzó el mes pasado su EP debut, Wear & Tear, compuesto por seis canciones.
Al presentar el proyecto, Cruz lo describió como “el comienzo de un hermoso viaje que emprenderemos juntos”.
Victoria Beckham no descarta volver a cantar
La posibilidad de que Victoria Beckham vuelva a presentarse con las Spice Girls tampoco es ajena a sus planes. En octubre de 2025, durante una entrevista en Andy Cohen Live de SiriusXM, la diseñadora habló sobre la posibilidad de reencontrarse con Melanie C, Mel B, Geri Halliwell-Horner y Emma Bunton sobre un escenario.
“Sería tentador, pero ¿podría embarcarme en una gira mundial? No puedo. Tengo un trabajo”, dijo en aquella ocasión.
Aun así, Victoria reconoció que la idea de volver a compartir escenario con sus excompañeras le resulta atractiva.
“Me encanta la idea”, añadió Victoria sobre la posibilidad de subir al escenario con las integrantes del grupo. “Quiero decir, no sé si aún podría cantar. Nunca fui tan buena”.
La imagen fue suficiente para que los fans comenzaran a preguntarse si Victoria prepara algo nuevo en la música. Por ahora, la diseñadora no ha confirmado que esté trabajando en una canción ni que tenga planes de regresar a los escenarios.