¿Victoria Beckham prepara música nueva? Una foto con su hijo Cruz levanta sospechas

Victoria Beckham vuelve al estudio de grabación

Fue Cruz Beckham quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su mamá, Victoria Beckham , quien toma su teléfono mientras parece leer la letra de una canción frente a un micrófono.

“Sí, nos pusimos elegantes de vuelta en el estudio”, escribió el joven músico junto a la selfie, en la que aparece sonriendo mientras Victoria aparece el fondo.



Cruz y Vitoria Beckham (Instagram)

La publicación provocó reacciones entre los seguidores de la familia Beckham, quienes comenzaron a especular sobre un posible regreso musical de Victoria. La propia diseñadora respondió con varios emojis de risa al mensaje de su hijo.

La aparición de Victoria en el estudio ocurre justo después de que Cruz diera un nuevo paso en su carrera musical. El joven lanzó el mes pasado su EP debut, Wear & Tear, compuesto por seis canciones.

Al presentar el proyecto, Cruz lo describió como “el comienzo de un hermoso viaje que emprenderemos juntos”.