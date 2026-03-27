Ser hijo de David Beckham y Victoria Beckham implica una gran visibilidad , pero también una presión constante. En el caso de Cruz, su incursión en la música ha estado inevitablemente marcada por comparaciones y dudas sobre la legitimidad de su talento.
Cruz Beckham responde a críticas de 'nepo baby' en su debut en la música: "No puedo controlar de qué familia vengo”
Cruz Beckham responde a críticas de 'nepo baby' en su debut en la música
Y su reciente debut musical no pasó desapercibido. En plena búsqueda de consolidar su carrera como cantante, el hijo varón menor de David y Victoria Beckham enfrenta uno de los señalamientos más recurrentes hacia hijos de celebridades: ser un “nepo baby”, término que describe a quienes acceden a oportunidades gracias a sus conexiones familiares.
Cruz Beckham inició en febrero su primera gira europea junto a su banda, un proyecto con el que busca consolidar su identidad artística más allá del peso mediático de su familia.
Lejos de evitar la polémica, Cruz Beckham optó por enfrentarla con honestidad. “No puedo controlar de qué familia vengo”, aseguró en una reciente entrevista, donde también reconoció el privilegio que implica su origen, aunque subrayó que eso no sustituye el esfuerzo personal.
Su propuesta musical, desarrollada bajo el nombre de Cruz Beckham and The Breakers, marca una evolución respecto a sus primeros pasos en la industria. Tras presentarse inicialmente de forma más discreta como telonero en Reino Unido, ahora apuesta por liderar su propio proyecto, firmando canciones que, según ha explicado, nacen de una búsqueda de autenticidad.
Cruz Beckham llora en el escenario al cantar sobre su hermano Brooklyn
Recientemente, durante uno de los conciertos de su gira, Cruz Beckham protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera al quebrarse en pleno escenario mientras interpretaba “Loneliest Boy”, una canción dedicada a su hermano Brooklyn Beckham.
Visiblemente afectado, el joven cantante no pudo contener las lágrimas ante un público que también percibió la carga personal del tema, en medio de las tensiones familiares que han rodeado a los Beckham en los últimos meses.
Cruz Beckham broke down in tears while singing and playing guitar at his London show, delivering an emotional performance of “Loneliest Boy” at the Courtyard Theatre on Tuesday.
The song—widely believed to be dedicated to his brother Brooklyn Beckham, who has seemingly distanced… pic.twitter.com/LPbs7e9nZV
— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) March 26, 2026