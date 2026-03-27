Cruz Beckham responde a críticas de 'nepo baby' en su debut en la música: "No puedo controlar de qué familia vengo”

Cruz Beckham responde a críticas de 'nepo baby' en su debut en la música

Y su reciente debut musical no pasó desapercibido. En plena búsqueda de consolidar su carrera como cantante, el hijo varón menor de David y Victoria Beckham enfrenta uno de los señalamientos más recurrentes hacia hijos de celebridades: ser un “nepo baby”, término que describe a quienes acceden a oportunidades gracias a sus conexiones familiares.

Cruz Beckham inició en febrero su primera gira europea junto a su banda, un proyecto con el que busca consolidar su identidad artística más allá del peso mediático de su familia.

Lejos de evitar la polémica, Cruz Beckham optó por enfrentarla con honestidad. “No puedo controlar de qué familia vengo”, aseguró en una reciente entrevista, donde también reconoció el privilegio que implica su origen, aunque subrayó que eso no sustituye el esfuerzo personal.

Su propuesta musical, desarrollada bajo el nombre de Cruz Beckham and The Breakers, marca una evolución respecto a sus primeros pasos en la industria. Tras presentarse inicialmente de forma más discreta como telonero en Reino Unido, ahora apuesta por liderar su propio proyecto, firmando canciones que, según ha explicado, nacen de una búsqueda de autenticidad.

