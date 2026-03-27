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Espectáculos

Cruz Beckham responde a críticas de 'nepo baby' en su debut en la música: "No puedo controlar de qué familia vengo”

Cruz Beckham enfrenta críticas por nepotismo en su debut como cantante. El hijo de David y Victoria Beckham reconoce su privilegio, pero quiere demostrar su talento.
vie 27 marzo 2026 08:37 AM
Hermanos-Beckham
David Beckham con sus hermanos. (Instagram - @victoriabeckham)

Ser hijo de David Beckham y Victoria Beckham implica una gran visibilidad , pero también una presión constante. En el caso de Cruz, su incursión en la música ha estado inevitablemente marcada por comparaciones y dudas sobre la legitimidad de su talento.

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Cruz Beckham responde a críticas de 'nepo baby' en su debut en la música

Y su reciente debut musical no pasó desapercibido. En plena búsqueda de consolidar su carrera como cantante, el hijo varón menor de David y Victoria Beckham enfrenta uno de los señalamientos más recurrentes hacia hijos de celebridades: ser un “nepo baby”, término que describe a quienes acceden a oportunidades gracias a sus conexiones familiares.

Cruz Beckham inició en febrero su primera gira europea junto a su banda, un proyecto con el que busca consolidar su identidad artística más allá del peso mediático de su familia.

Lejos de evitar la polémica, Cruz Beckham optó por enfrentarla con honestidad. “No puedo controlar de qué familia vengo”, aseguró en una reciente entrevista, donde también reconoció el privilegio que implica su origen, aunque subrayó que eso no sustituye el esfuerzo personal.

Su propuesta musical, desarrollada bajo el nombre de Cruz Beckham and The Breakers, marca una evolución respecto a sus primeros pasos en la industria. Tras presentarse inicialmente de forma más discreta como telonero en Reino Unido, ahora apuesta por liderar su propio proyecto, firmando canciones que, según ha explicado, nacen de una búsqueda de autenticidad.

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Cruz Beckham llora en el escenario al cantar sobre su hermano Brooklyn

Recientemente, durante uno de los conciertos de su gira, Cruz Beckham protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera al quebrarse en pleno escenario mientras interpretaba “Loneliest Boy”, una canción dedicada a su hermano Brooklyn Beckham.

Visiblemente afectado, el joven cantante no pudo contener las lágrimas ante un público que también percibió la carga personal del tema, en medio de las tensiones familiares que han rodeado a los Beckham en los últimos meses.

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Cruz Beckham Brooklyn Beckham

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