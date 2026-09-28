Colate no se da por vencido; apela sentencia sobre la residencia de su hijo con Paulina Rubio

Colate cuestiona la sentencia y confirma que ya apeló

A lo largo de la entrevista, Colate insistió en que no ha querido convertir la disputa por su hijo en una batalla permanente ante los tribunales. Según explicó, ha buscado diferentes alternativas para alcanzar acuerdos con Paulina Rubio y con integrantes de ambas familias.

“Yo desde el primer día he estado abierto a llegar a un acuerdo. A mí lo de ir a la corte es una cosa que no me gusta nada y lo de ir a la corte por un hijo me parece una salvajada y siempre he tratado de evitarlo, lo he intentado de todos los medios en su día con la familia, con ella directamente, por con gente en común. Lo he intentado por todos los medios, hacer todo este proceso tan desagradable que ya hemos hecho durante casi 15 años, pero no ha habido manera posible, pero yo a día de hoy siempre he estado abierto. Siempre cuento que una sola vez me llamó para pedirme una cosa y por supuesto que lo hice y encantado, ¿no? Y todo esto no se lo merece nuestro hijo y ni nosotros y es absurdo, doloroso y no es bueno para nadie y va a pasar mucha factura esto”.

El empresario también explicó cómo habría recibido Andrea Nicolás la decisión de quedarse a vivir en Miami con su mamá. De acuerdo con su versión, el adolescente había expresado ante la jueza, psicólogos y otras personas que participaron en el proceso su deseo de vivir en España.

“Él, la verdad es que emocionalmente es un chico muy fuerte y está muy preparado, no pensaba en ningún caso que iba a pasar esto, porque ni siquiera era una opción de las que se estaban, no se estaba juzgando esa posibilidad y bueno, y al final, sobre todo teniendo en cuenta que él ha explicado muy claramente tanto a la jueza como a los psicólogos, como a todo el mundo que se ha involucrado en el caso para tomar una decisión, a todo el mundo les ha explicado muy claramente lo que quiere y las razones por los que lo quiere, pues él no tenía ninguna duda de que iba a salir como él quería. Pero bueno las cosas en los juzgados americanos no siempre pues las cosas funcionan como quiere uno y a lo mejor hay otras cosas que tienen más influencia que en este caso la voluntad y los derechos de un niño. Entonces no se ha quedado evidentemente muy contento. Que te obliguen ya con su edad y su madurez a quedarte en un sitio que has explicado tan claramente que no quieres estar, pues bueno, no es”.

Colate también puso en duda algunos de los elementos considerados para emitir la resolución. Entre ellos, mencionó la opinión de una abogada que, según dijo, tuvo un papel relevante en la decisión pese a que no se reunió directamente con él.

“Bueno, yo evidentemente, como he dicho en la entrevista que di en su día, yo he aceptado la sentencia. Mi hijo está ahí, lo envié. La sentencia me llegó el día y a la hora que mi hijo despegaba a Miami para irse dos semanas para despedir ahora justo llegó la sentencia que lo cual ya es bastante sospechoso y luego la sentencia pues se basa en unas opiniones de una persona que es una abogada, no es una trabajadora social, no es una psicóloga, una abogada que no que para tomar esta decisión no se ha sentado conmigo”.

El empresario aseguró además que durante el proceso presentó una evaluación psicológica que, desde su perspectiva, contradice algunos de los argumentos incluidos en la sentencia.

“Yo a lo largo de todos estos años de la corte he presentado documentos y hay uno especialmente importante, cuando hace dos años vi por dónde iban a venir estas cosas, yo me hice una evaluación psicológica pero una evaluación psicológica reconocida internacionalmente, o sea, fueron tres días de test de todo tipo de test, o sea, no me senté con un amigo, sino que tengo un test reconocido a nivel internacional en el que yo estoy capacitado para adoptar niños, ¿no? Y ese test se ha presentado en la corte, aparte de otros tests psicológicos. No hay ningún test, ninguna evaluación ni nada que digamos que apoye la decisión de esta abogada de decir que yo tengo influencias sobre mi hijo”.

Con la resolución ya emitida, Colate confirmó que hizo la apelación dentro del plazo establecido y explicó que considera que existen contradicciones en el documento.

“Bueno, yo ya he apelado. Yo ya tenía 15 días para apelar, he apelado la sentencia porque está llena de contradicciones y de cosas que la corte como esto que te digo, o sea, hay una evaluación psicológica, de una cosa muy importante que dice lo contrario de lo que dice una abogada, que la una abogada se atreve a decir que puede pasar esto, sí, pero eso no tiene ningún fundamento psicológico ni nada, es una opinión de una señora que ni siquiera para tomar la decisión del futuro de mi hijo ni siquiera se ha querido reunir conmigo, ni de buena voluntad ni cuando se lo he pedido a través de la corte”.

Colate hizo énfasis en que su petición no consiste en alejar a Andrea Nicolás de su mamá, sino en modificar el lugar donde el adolescente vive habitualmente.

“Evidentemente, no es algo que me parezca justo para la voluntad, el deseo muy claramente manifestado del niño de vivir en otro sitio, no de separarlo, yo nunca he pedido la custodia, simplemente era cambiar el lugar de residencia habitual y tener una cuestión diferente porque el niño no quería seguir ahí por muchas razones”.

Por ahora, la resolución mantiene a Andrea Nicolás en Miami con Paulina Rubio, mientras la apelación presentada por Colate abre una nueva etapa en el proceso legal. El empresario mantiene su intención de que su hijo pueda vivir en España y aseguró que continúa dispuesto a alcanzar un acuerdo con la cantante fuera de los tribunales, al considerar que la prolongada disputa también ha tenido consecuencias para su hijo.