Paulina Rubio fue invitada a una boda y se vuelve la protagonista de la noche

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Raúl Gutiérrez, quien señaló que Paulina Rubio se encuentra actualmente en México y que su visita no estaría relacionada con una presentación musical.



Paulina Rubio (Instagram)

En el video, la intérprete aparece rodeada de familiares e invitados mientras disfruta de la recepción. El ambiente cambió cuando comenzaron a escucharse temas de su repertorio y la cantante salió a bailar.

De acuerdo con el comunicador, fue en ese momento cuando Paulina captó la atención de los asistentes y terminó apoderándose de la pista.





Imagínense que es tu boda y eres prima o primo de Paulina Rubio, ¡y la Chica Dorada te roba el show en la pista de baile! 💃🏻✨ Pues así le pasó a la chica dorada, quien está en México y no aterrizó expresamente para un show o espectáculo… o digamos que sí, pero no. 😂 Pau vino… pic.twitter.com/cvT5uUyz1T — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 13, 2026

“La Chica Dorada se apoderó de ella cuando comenzaron a sonar sus canciones. Y claro, ¿quién se iba a resistir a bailar los éxitos de Paulina Rubio teniendo a la mismísima Pau en la pista”, escribió el periodista al publicar la grabación sin revelar la identidad de la prima de Paulina ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la boda.