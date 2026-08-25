Aunque juez falló a favor de Paulina Rubio, Colate pide revisión del testimonio de su hijo

Colate presenta más de 70 puntos para revisión

Según la información difundida, Colate incluyó más de 70 puntos que busca que sean analizados por el tribunal de familia del condado de Miami-Dade.

Paulina Rubio y Colate se separaron a principios de 2012. (Getty Images)

La petición forma parte de una disputa que se ha extendido durante años y que comenzó después de su separación de Paulina Rubio. La principal diferencia entre ambos ha estado relacionada con la custodia, convivencia y crianza de su hijo.

La pareja contrajo matrimonio en 2007 y en 2010 nació Andrea Nicolás, su único hijo. Después de su separación, ambos llevaron sus diferencias ante los tribunales estadounidenses, donde han presentado distintos argumentos sobre la manera en que debe organizarse la convivencia familiar.

A lo largo de este proceso, tanto la cantante como el empresario han protagonizado algunos enfrentamientos legales y han presentado señalamientos relacionados con su relación como padres.

Susana Dosamantes, Paulina Rubio y sus hijos Eros y Andrea Nicolás (Getty Images)

Sin embargo, a principios del mes de agosto, Paulina Rubio obtuvo un fallo favorable en la disputa por la residencia de su hijo, de 15 años. La Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade rechazó la petición del empresario para trasladar al adolescente a Madrid y aprobó la modificación del plan de crianza solicitada por la cantante.

Colate ha manifestado en distintas ocasiones su intención de tener una mayor participación en la vida de su hijo, mientras que los tribunales han intervenido para establecer las condiciones de convivencia y las responsabilidades de ambos.

En su resolución, el tribunal determinó que Nicolás Vallejo-Nágera no logró demostrar que mudarse a España respondiera a los intereses de su hijo. Tampoco consideró acreditadas con pruebas suficientes las acusaciones de que el menor hubiera sufrido abusos físicos o mentales por parte de Paulina.