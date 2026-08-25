Nicolás Vallejo-Nágera , conocido como Colate, presentó un nuevo documento ante un tribunal familiar de Miami-Dade como parte de larga disputa legal con Paulina Rubio . El empresario busca que la corte revise distintos puntos del caso, entre ellos, que se tome en cuenta el testimonio que su hijo, Andrea Nicolás, habría presentado anteriormente ante una jueza.
Aunque juez falló a favor de Paulina Rubio, Colate pide revisión del testimonio de su hijo
Colate pide que el testimonio de su hijo sea considerado en disputa legal con Paulina Rubio
De acuerdo con información de Televisa Espectáculos, el escrito fue presentado este 24 de agosto ante un tribunal de familia en Miami, Florida, a través de la abogada Aliette Carolan, representante legal de Colate .
El documento también fue enviado al equipo jurídico de Paulina Rubio , encabezado por la abogada Sandra Hoyos, así como a la jueza Marlene Fernández y a Amber Glasper, representante legal del menor.
En su petición, el empresario aclara que no pretende que el tribunal vuelva a juzgar el caso ni que realice una nueva valoración de la credibilidad de los testigos. Su argumento se concentra en solicitar una revisión de determinadas conclusiones que, desde su perspectiva, entrarían en contradicción con antecedentes del proceso y habrían influido en la resolución.
Uno de los aspectos que Colate considera relevantes es precisamente el testimonio de Andrea Nicolás ante una jueza.
Colate presenta más de 70 puntos para revisión
Según la información difundida, Colate incluyó más de 70 puntos que busca que sean analizados por el tribunal de familia del condado de Miami-Dade.
La petición forma parte de una disputa que se ha extendido durante años y que comenzó después de su separación de Paulina Rubio. La principal diferencia entre ambos ha estado relacionada con la custodia, convivencia y crianza de su hijo.
La pareja contrajo matrimonio en 2007 y en 2010 nació Andrea Nicolás, su único hijo. Después de su separación, ambos llevaron sus diferencias ante los tribunales estadounidenses, donde han presentado distintos argumentos sobre la manera en que debe organizarse la convivencia familiar.
A lo largo de este proceso, tanto la cantante como el empresario han protagonizado algunos enfrentamientos legales y han presentado señalamientos relacionados con su relación como padres.
Sin embargo, a principios del mes de agosto, Paulina Rubio obtuvo un fallo favorable en la disputa por la residencia de su hijo, de 15 años. La Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade rechazó la petición del empresario para trasladar al adolescente a Madrid y aprobó la modificación del plan de crianza solicitada por la cantante.
Colate ha manifestado en distintas ocasiones su intención de tener una mayor participación en la vida de su hijo, mientras que los tribunales han intervenido para establecer las condiciones de convivencia y las responsabilidades de ambos.
En su resolución, el tribunal determinó que Nicolás Vallejo-Nágera no logró demostrar que mudarse a España respondiera a los intereses de su hijo. Tampoco consideró acreditadas con pruebas suficientes las acusaciones de que el menor hubiera sufrido abusos físicos o mentales por parte de Paulina.