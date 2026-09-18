Colate busca un acuerdo con Paulina Rubio por su hijo tras perder batalla para llevarlo a España

Colate está en desacuerdo con el fallo de la corte

“Pues hombre, una de las muchas casualidades son que comparten el mismo lugar de trabajo, y una persona que tiene que decidir el futuro de mi hijo independiente de una forma neutral, y comparte y trabaja en el mismo sitio que la abogada contraria y la resolución sale prácticamente es lo que dicen ellas dos, pues hombre, suena bastante curioso, no sé, increíble”.

A pesar de su desacuerdo con el fallo, Colate aseguró que respetará la decisión judicial mientras continúa con el recurso que presentó. Sin embargo, dejó claro que está decepcionado por el resultado y que no desea prolongar indefinidamente la disputa legal con la madre de su hijo.

De hecho, el empresario aseguró que estaría dispuesto a sentarse frente a frente con Paulina Rubio para intentar encontrar una solución sin abogados de por medio.

“Si me llama ahora mismo y me dice: ‘Oye, vamos a arreglar esto de otra forma’. Yo la única vez en su vida, en 15 años que me ha llamado para pedirme algo, ha sido que sí. Todo lo demás son abogados e intereses económicos”.

Por ahora, Andrea Nicolás continuará viviendo con Paulina Rubio en Miami. Colate, por su parte, sostiene que la decisión no coincide con lo que su hijo habría expresado durante el proceso y considera que se están vulnerando sus derechos.

“Y él le ha dicho clarísimo que quería vivir en España. El juicio era para saber si el niño venía a España o se iba a un internado. Y han decidido que se quede en Miami donde el informe dice que no se podía quedar. En mi opinión, así no se educa a un hijo, eso no es bueno para un hijo y por eso el niño ha tomado una determinación, la ha hecho y en mi opinión, se están vulnerando todos sus derechos y me parece injusto”.

El conflicto por la custodia de Andrea Nicolás ha enfrentado durante años a Colate y Paulina Rubio en los tribunales. Ahora, el empresario tendrá que esperar a que su recurso sea analizado y determinar si la resolución puede modificarse.

Mientras tanto, Colate asegura que continuará respetando la sentencia vigente, aunque seguirá defendiendo lo que considera que es la voluntad y los derechos de su hijo. Si el recurso no prospera, otra posibilidad será esperar hasta que Andrea Nicolás alcance la mayoría de edad y pueda tomar por sí mismo las decisiones relacionadas con su residencia.

