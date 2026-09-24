U2 estrenó este jueves 24 de septiembre “Silencio”, el segundo sencillo de Carnaval de Luz, su próximo álbum de estudio y el primero con música inédita en nueve años. El lanzamiento pone de nuevo a México en primer plano junto a la banda irlandesa, ya que buena parte del video musical fue filmada en el Salón Los Ángeles de Ciudad de México, durante la visita que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. realizaron a la capital en mayo pasado.
U2 estrena "Silencio", nuevo sencillo de su álbum 'Carnaval de Luz', en el que México vuelve a ser protagonista
El nuevo tema llega justo en la semana en que U2 celebra 50 años desde su formación en Dublín. La banda adelantó que Carnaval de Luz estará disponible el 13 de noviembre de 2026 y tendrá 12 canciones, con “Silencio” como una de las piezas centrales de la nueva etapa creativa del grupo.
U2 y “Silencio”: un nuevo capítulo con México como escenario
El video de “Silencio” recupera las imágenes que U2 grabó en mayo en el Salón Los Ángeles, histórico recinto de baile de la colonia Guerrero que abrió sus puertas en 1937.
En las escenas aparecen los cuatro integrantes tocando sobre el escenario del salón, un espacio asociado durante décadas con el danzón, los ritmos tropicales y la vida nocturna de la capital del país.
El rodaje ocurrió el 13 de mayo, después de que U2 realizara otras grabaciones en distintos puntos de la capital, en los que la banda utilizó un autobús intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol para filmar material de “Street of Dreams”, la primera canción que presentó de Carnaval de Luz.
El Salón Los Ángeles, protagonista del video de U2
El emblemático Salón Los Ángeles, recinto de baile ubicado de la colonia Guerrero, forma parte de la historia cultural de la capital desde 1937 y en sus pistas y escenarios han pasado figuras de la música y la cultura mexicana.
El propio salón recuerda entre sus visitantes a personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Félix y Cantinflas, además de numerosos intérpretes de música afroantillana.
Para U2, el lugar se convirtió en una de las principales locaciones de su nuevo universo visual. En “Silencio”, la banda aparece tocando en el escenario mientras alrededor se desarrolla una estética que mezcla la identidad popular mexicana con el imaginario que acompaña al nuevo disco.
El video fue dirigido por Cliqua, dúo de realizadores formado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez, quienes también estuvieron detrás del concepto audiovisual de “Street of Dreams”.
Tracklist de ‘Carnaval de Luz’, el nuevo álbum de U2
Carnaval de Luz estará integrado por 12 canciones y será lanzado el próximo 13 de noviembre. Además de “Street of Dreams” y “Silencio”, el disco incluye “Go (Carnaval De Luz)”, “La Reina”, “The Mirror Maker”, “Superficiality”, “If the World Is at War We Better Not Be”, “The Greatest Show On Earth”, “Glorify”, “Midnight Sunshine”, “Can't Stop Us Now” y “Torn”.
El álbum también incluye colaboraciones importantes. Rosalía participa en “The Mirror Maker”, mientras que “Torn” cuenta con la recientemente fallecida Dolly Parton. La canción, además, adquirió un significado especial porque representa la última grabación vocal de Parton, según dio a conocer la propia banda.
Brian Eno también participa en la composición y los sintetizadores de varias canciones, mientras Martin Garrix interviene como coautor de “Glorify”.
El grupo define el álbum como una colección que explora temas como espiritualidad, amistad, libertad y resistencia frente a fuerzas oscuras.
The Edge lo describió como una colección “desordenada, provocadora y sagrada”, mientras Bono habló de una combinación de guitarras fuertes, bajos profundos y ritmos intensos.
U2 celebra 50 años con música nueva
El estreno de “Silencio” ocurre apenas un día antes del aniversario número 50 de U2. La historia de la banda comenzó en septiembre de 1976, cuando Larry Mullen Jr. colocó en el tablero de anuncios de Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, una nota en la que buscaba músicos para formar una banda. Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron a aquella convocatoria y comenzó una de las carreras más extensas del rock.
El nuevo álbum forma parte de las celebraciones por esas cinco décadas. De acuerdo con la información oficial de la banda, Carnaval de Luz representa su primer álbum de material nuevo en nueve años, después de Songs of Experience, publicado en 2017.
La nueva etapa también llega después de dos EP publicados durante 2026, Days of Ash y Easter Lily, trabajos que compartieron parte del proceso creativo con el álbum.
U2 será reconocido por MusiCares antes de los Grammy 2027
La agenda de U2 tendrá otro momento importante en febrero de 2027. MusiCares nombró a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Persons of the Year 2027, reconocimiento que distingue tanto su trayectoria musical como su trabajo humanitario.
La ceremonia se realizará el 5 de febrero de 2027 en el Peacock Theater de Los Ángeles, dos noches antes de la entrega de los Grammy. Será la edición número 36 de la gala y, por primera vez, la parte del concierto homenaje estará abierta a un público más amplio.
MusiCares destacó el trabajo de los cuatro integrantes en ámbitos que incluyen salud global, respuesta ante desastres, recuperación de adicciones, salud mental y acceso a la educación musical. Bono ya había recibido de manera individual este reconocimiento en 2003.