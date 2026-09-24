U2 estrena "Silencio", nuevo sencillo de su álbum 'Carnaval de Luz', en el que México vuelve a ser protagonista

El nuevo tema llega justo en la semana en que U2 celebra 50 años desde su formación en Dublín. La banda adelantó que Carnaval de Luz estará disponible el 13 de noviembre de 2026 y tendrá 12 canciones, con “Silencio” como una de las piezas centrales de la nueva etapa creativa del grupo.



U2 filmó el video musical de "Silencio" en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México (Youtube / U2)

U2 y “Silencio”: un nuevo capítulo con México como escenario

El video de “Silencio” recupera las imágenes que U2 grabó en mayo en el Salón Los Ángeles, histórico recinto de baile de la colonia Guerrero que abrió sus puertas en 1937.

En las escenas aparecen los cuatro integrantes tocando sobre el escenario del salón, un espacio asociado durante décadas con el danzón, los ritmos tropicales y la vida nocturna de la capital del país.



U2 filmó el video musical de "Silencio" en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México (Youtube / U2)

El rodaje ocurrió el 13 de mayo, después de que U2 realizara otras grabaciones en distintos puntos de la capital, en los que la banda utilizó un autobús intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol para filmar material de “Street of Dreams”, la primera canción que presentó de Carnaval de Luz.