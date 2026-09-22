Disclosure toca en la boda de Jorge Antonio Añorve, hijo del senador priista Manuel Añorve

Disclosure toca en una exclusiva boda en México

El dúo británico de música electrónica, integrado por los hermanos Guy y Howard Lawrence, apareció durante la celebración realizada el fin de semana en Valle de Guadalupe, Baja California, de acuerdo con fotografías y videos difundidos en redes sociales.

La presencia de Disclosure fue dada a conocer inicialmente por publicaciones en redes sociales y por el periodista Jorge García Orozco. Según un reporte difundido por él, el grupo habría sido contratado para la boda y una presentación privada podría tener un costo de entre 2 y 5 millones de pesos por evento.





El hijo del senador priista @manuelanorve contrató para su boda el fin de semana al dúo musical británico @disclosure que cobra entre 2 y 5 millones de pesos por evento. pic.twitter.com/cjny4FfsJq — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 21, 2026



La celebración de Jorge Antonio y Karla Kristhel comenzó días antes de la fiesta en Baja California. La pareja contrajo matrimonio religioso el 7 de septiembre en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, en una ceremonia que fue transmitida por el canal oficial del recinto.

Posteriormente, el 17 de septiembre, los novios realizaron una segunda ceremonia, ahora por lo civil, en la Cava Domecq, ubicada dentro de las instalaciones de Bodegas Domecq.

El festejo se extendió durante tres días y tuvo distintas actividades para los invitados. Entre ellas hubo un torneo de golf en Bajamar Ocean Front Golf Resort, además de un recorrido por viñedos de la región que incluyó visitas a Relieve Vinícola y Clos de Tres Cantos, así como una comida en Finca Altozano.