U2 toma el Centro Histórico de la CDMX y graba su nuevo video musical “Street of Dreams” en la Plaza Santo Domingo

U2 y México, una historia de amor única
La relación de U2 con México tiene una dimensión especial dentro de la historia del rock internacional.
A diferencia de otras grandes bandas anglosajonas de su generación, Bono y compañía desarrollaron desde los años noventa un vínculo particularmente intenso con el público mexicano.
Su concierto de diciembre de 1997, en el entonces Foro Sol, quedó inmortalizado en el DVD PopMart: Live From Mexico City, considerado por muchos fans como uno de los registros en vivo más emblemáticos de aquella gira.
Años después, el propio sitio oficial de la banda recordó ese show como una presentación “legendaria” dentro de la historia del grupo.
Desde entonces, la Ciudad de México se convirtió en una parada habitual para U2. La banda irlandesa regresó con la gira Vertigo Tour en 2006, volvió con el monumental 360° Tour en 2011 y más tarde presentó The Joshua Tree Tour ante estadios repletos.
Por eso no resulta casual que, casi tres décadas después de aquel histórico PopMart, U2 haya vuelto a elegir la CDMX como telón de fondo para un nuevo proyecto visual.