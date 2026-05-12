U2 toma el Centro Histórico de la CDMX y graba su nuevo video musical “Street of Dreams” en la Plaza Santo Domingo

'Street of Dreams', nueva canción de U2 de su próximo álbum de estudio

Las imágenes compartidas por fans y distintos medios muestran a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. interpretando música sobre la parte superior de un autobús.

La imagen se convirtió en una postal inmediata que mezcló la arquitectura conial del Centro Histórico de la CDMX la estética urbana y cinematográfica que históricamente ha acompañado a U2, quienes recibieron de sus seguidores una cálida bienvenida, como si de un concierto en vivo se tratara.

U2 (CUARTOSCURO)

El vehículo portaba el letrero “La calle de los sueños”, frase que inmediatamente despertó especulaciones sobre un posible nuevo sencillo o videoclip ligado a la nueva etapa discográfica del grupo. Lo cual fue confirmado posteriormente en un comunicado emitido por la banda irlandesa.

"Street of Dreams" es el nombre de una nueva cación que formará parte del siguiente álbum de estudio del grupo, el cual todavía no tiene título ni fecha de estreno pero se espera que se lance para finales de este mismo año.