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Espectáculos

U2 toma el Centro Histórico de la CDMX y graba su nuevo video musical “Street of Dreams” en la Plaza Santo Domingo

Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton reunieron a varios cientos de fans en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico de la CDMX para un inesperado reencuentro.
mar 12 mayo 2026 07:06 PM
La banda irlandesa U2 graba el video musical 'Street of Dreams' en el Centro Histórico de la CDMX
La banda irlandesa U2 graba el video musical 'Street of Dreams' en el Centro Histórico de la CDMX (CUARTOSCURO)

Este martes 12 de mayo, la banda irlandesa U2 apareció en calles cercanas a la Plaza de Santo Domingo para realizar una filmación secreta junto a centenas de afortunados fans mexicanos convocados previamente a través de su sitio oficial.

El corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtió de esta manera en el inesperado escenario para el reencuentro de una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo con su fan base nacional.

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U2 graba video musical en las calles del Centro Histórico de CDMX

La escena comenzó a viralizarse en redes sociales. Un autobús escolar intervenido con la frase “La calle de los sueños”, cámaras móviles, fans reunidos desde horas antes y Bono cantando frente a edificios coloniales provocó revuelo inmediato entre peatones, turistas y usuarios de redes sociales.

La propia banda dejó pistas discretas del proyecto días antes de la grabación, mediante una invitación enviada a miembros mexicanos de su sitio oficial U2.com.

El mensaje hablaba de una filmación programada para el 12 de mayo en la capital mexicana, aunque sin revelar mayores detalles sobre el contenido ni la locación exacta.

Los asistentes seleccionados recibieron instrucciones específicas para permanecer varias horas en una producción exterior que terminó realizándose en pleno Centro Histórico capitalino.

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'Street of Dreams', nueva canción de U2 de su próximo álbum de estudio

Las imágenes compartidas por fans y distintos medios muestran a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. interpretando música sobre la parte superior de un autobús.

La imagen se convirtió en una postal inmediata que mezcló la arquitectura conial del Centro Histórico de la CDMX la estética urbana y cinematográfica que históricamente ha acompañado a U2, quienes recibieron de sus seguidores una cálida bienvenida, como si de un concierto en vivo se tratara.

La banda irlandesa U2 graba el video musical 'Street of Dreams' en el Centro Histórico de la CDMX
U2 (CUARTOSCURO)

El vehículo portaba el letrero “La calle de los sueños”, frase que inmediatamente despertó especulaciones sobre un posible nuevo sencillo o videoclip ligado a la nueva etapa discográfica del grupo. Lo cual fue confirmado posteriormente en un comunicado emitido por la banda irlandesa.

"Street of Dreams" es el nombre de una nueva cación que formará parte del siguiente álbum de estudio del grupo, el cual todavía no tiene título ni fecha de estreno pero se espera que se lance para finales de este mismo año.

La banda irlandesa U2 graba un video musical en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México
La banda irlandesa U2 graba un video musical en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México (U2)

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¿Qué ha pasado con U2?

La visita de U2 a la Ciudad de México ocurre además en un momento particularmente activo para la agrupación irlandesa.

Hace unas semanas, la banda lanzó el EP Easter Lily y previamente presentó Days of Ash, materiales que marcan una nueva etapa creativa para el grupo tras el fenómeno tecnológico y mediático de su residencia en Sphere de Las Vegas.

La banda irlandesa U2 graba el video musical 'Street of Dreams' en el Centro Histórico de la CDMX
La banda irlandesa U2 graba el video musical 'Street of Dreams' en el Centro Histórico de la CDMX (CUARTOSCURO)

Asimismo y ya con el ambiente mundialista en puerta, la presencia de Bono y compañía coincide con que esta semana la Ciudad de México es sede de la Street Child World Cup 2026, con 30 equipos de todo el mundo en la ciudad para el torneo que se llevará a cabo del 6 al 14 de mayo.

“Es una pequeña ONG con una gran energía para niños con todo el talento y sin acceso. Nuestra banda es orgullosa patrocinadora”, dijo al respecto Larry Mullen Jr., sobre el involucramiento de U2 con la organización.

U2 y México, una historia de amor única

La relación de U2 con México tiene una dimensión especial dentro de la historia del rock internacional.

A diferencia de otras grandes bandas anglosajonas de su generación, Bono y compañía desarrollaron desde los años noventa un vínculo particularmente intenso con el público mexicano.

Su concierto de diciembre de 1997, en el entonces Foro Sol, quedó inmortalizado en el DVD PopMart: Live From Mexico City, considerado por muchos fans como uno de los registros en vivo más emblemáticos de aquella gira.

Años después, el propio sitio oficial de la banda recordó ese show como una presentación “legendaria” dentro de la historia del grupo.

Desde entonces, la Ciudad de México se convirtió en una parada habitual para U2. La banda irlandesa regresó con la gira Vertigo Tour en 2006, volvió con el monumental 360° Tour en 2011 y más tarde presentó The Joshua Tree Tour ante estadios repletos.

Por eso no resulta casual que, casi tres décadas después de aquel histórico PopMart, U2 haya vuelto a elegir la CDMX como telón de fondo para un nuevo proyecto visual.

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U2

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