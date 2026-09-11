Aeropuerto de Nashville será renombrado en homenaje a Dolly Parton

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville aprobó por unanimidad iniciar el proceso para incorporar el nombre de la cantante al Nashville International Airport (BNA). El nombre definitivo todavía no está decidido.

Nashville renombrará su aeropuerto en honor a Dolly Parton (Seth Herald/Getty Images)





¿Cómo se llamará el aeropuerto de Nashville?

La autoridad aeroportuaria informó que trabajará con las partes involucradas para determinar cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton a la identidad de la terminal.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, había planteado días antes la posibilidad de nombrar el aeropuerto en honor a la cantante y señaló que representantes de su familia estaban abiertos a la propuesta.



Nashville renombrará su aeropuerto en honor a Dolly Parton (Ian Gavan/Getty Images)

El BNA es la principal puerta aérea de Nashville y cerró el año fiscal con un récord de 26.7 millones de pasajeros. Actualmente conecta la ciudad con más de 100 destinos sin escalas.