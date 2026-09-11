Aeropuerto de Nashville será renombrado en homenaje a Dolly Parton

El aeropuerto de Nashville será rebautizado en honor a Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y una de las mujeres que más han contribuido a proyectar la identidad cultural de Tennessee.
La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville aprobó por unanimidad iniciar el proceso para incorporar el nombre de la cantante al Nashville International Airport (BNA). El nombre definitivo todavía no está decidido.
¿Cómo se llamará el aeropuerto de Nashville?
La autoridad aeroportuaria informó que trabajará con las partes involucradas para determinar cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton a la identidad de la terminal.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, había planteado días antes la posibilidad de nombrar el aeropuerto en honor a la cantante y señaló que representantes de su familia estaban abiertos a la propuesta.
El BNA es la principal puerta aérea de Nashville y cerró el año fiscal con un récord de 26.7 millones de pasajeros. Actualmente conecta la ciudad con más de 100 destinos sin escalas.
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Dolly Parton, símbolo de Tennessee... y ahora de su aeropuerto
El homenaje tiene un significado especial porque la historia de Dolly Parton está profundamente ligada a Tennessee.
Nacida en 1946 en Sevier County, en el este del estado, creció en una familia de escasos recursos y comenzó a cantar desde niña.
A los 13 años se presentó en el Grand Ole Opry y, después de terminar la preparatoria, se mudó a Nashville para desarrollar su carrera.