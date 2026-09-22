Cindy Crawford y su familia reciben muestras de cariño de las celebridades tras la muerte de Presley Gerber

Amigos despiden a Presley Gerber con emotivos mensajes

Mientras la noticia comenzaba a difundirse, celebridades recurrieron a las redes sociales para recordar al modelo y expresar su cariño y apoyo hacia Cindy Crawford y su familia.

Paris Hilton fue una de las primeras figuras en compartir un mensaje dedicado a Presley Gerber . La empresaria aseguró que todavía le resultaba difícil asimilar la noticia y recordó la amistad que mantuvieron durante años.

"Estoy completamente desconsolada. Todavía no puedo creer que esto sea real", escribió Hilton en Instagram Stories.

La empresaria describió a Presley como un “alma hermosa” y destacó cualidades como su sensibilidad, dulzura y amabilidad. También recordó las conversaciones y momentos que compartieron a lo largo de los años.

“Tenías un corazón tan bondadoso”, escribió Hilton, antes de expresar su deseo de que Presley hubiera sabido cuánto lo querían quienes estuvieron cerca de él.



Presley Gerber, Kaia Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber (Getty Images)

La socialité cerró su mensaje con unas palabras para la familia del modelo: “Descansa en paz, amigo mío. Te amaré por siempre”. La relación entre ambos se mantuvo cercana hasta los últimos meses. Presley asistió en enero de 2026 al estreno de Infinite Icon: A Visual Memoir, proyecto de Hilton, y ella también había comentado en la última publicación de Instagram del modelo, compartida en agosto: "Te quiero, hermano".

Brooklyn Beckham fue otro de los amigos de Presley que compartió públicamente su dolor. El hijo de David y Victoria Beckham publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece abrazado junto al modelo.

"Estoy desconsolado", escribió Beckham. "Presley, eras la persona más amable y te vamos a extrañar muchísimo. Te queremos".

Brody Jenner también dejó un mensaje en la última publicación de Presley en Instagram: "Te quiero, hermano", acompañado por emojis de una paloma y un corazón roto.

Camille Grammer, exintegrante de The Real Housewives of Beverly Hills, dirigió sus palabras hacia la familia de Presley: "¡Oh, no! ¡Qué triste! Me duele el corazón por la familia", escribió en un comentario de Instagram.