La muerte de Presley Gerber a los 27 años provocó reacciones entre amigos y figuras del mundo del entretenimiento que compartieron con él distintos momentos a lo largo de los años. El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, y hermano mayor de Kaia Gerber, falleció el domingo en un centro de rehabilitación, de acuerdo con los registros del forense del condado de Los Ángeles. Hasta ahora no se ha dado a conocer la causa de muerte.
Cindy Crawford y su familia reciben muestras de cariño de las celebridades tras la muerte de Presley Gerber
Amigos despiden a Presley Gerber con emotivos mensajes
Mientras la noticia comenzaba a difundirse, celebridades recurrieron a las redes sociales para recordar al modelo y expresar su cariño y apoyo hacia Cindy Crawford y su familia.
Paris Hilton fue una de las primeras figuras en compartir un mensaje dedicado a Presley Gerber . La empresaria aseguró que todavía le resultaba difícil asimilar la noticia y recordó la amistad que mantuvieron durante años.
"Estoy completamente desconsolada. Todavía no puedo creer que esto sea real", escribió Hilton en Instagram Stories.
La empresaria describió a Presley como un “alma hermosa” y destacó cualidades como su sensibilidad, dulzura y amabilidad. También recordó las conversaciones y momentos que compartieron a lo largo de los años.
“Tenías un corazón tan bondadoso”, escribió Hilton, antes de expresar su deseo de que Presley hubiera sabido cuánto lo querían quienes estuvieron cerca de él.
La socialité cerró su mensaje con unas palabras para la familia del modelo: “Descansa en paz, amigo mío. Te amaré por siempre”. La relación entre ambos se mantuvo cercana hasta los últimos meses. Presley asistió en enero de 2026 al estreno de Infinite Icon: A Visual Memoir, proyecto de Hilton, y ella también había comentado en la última publicación de Instagram del modelo, compartida en agosto: "Te quiero, hermano".
Brooklyn Beckham fue otro de los amigos de Presley que compartió públicamente su dolor. El hijo de David y Victoria Beckham publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece abrazado junto al modelo.
"Estoy desconsolado", escribió Beckham. "Presley, eras la persona más amable y te vamos a extrañar muchísimo. Te queremos".
Brody Jenner también dejó un mensaje en la última publicación de Presley en Instagram: "Te quiero, hermano", acompañado por emojis de una paloma y un corazón roto.
Camille Grammer, exintegrante de The Real Housewives of Beverly Hills, dirigió sus palabras hacia la familia de Presley: "¡Oh, no! ¡Qué triste! Me duele el corazón por la familia", escribió en un comentario de Instagram.
El actor Brad Garrett también reaccionó a la noticia y la calificó de "desgarradora": “Les envío mi cariño y consuelo a la familia”, escribió en Instagram.
Brittany Furlan, esposa del baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, compartió emojis de manos rezando y llorando, mientras que Phaedra Parks, exintegrante de The Real Housewives of Atlanta, puso el foco en Cindy Crawford y Rande Gerber.
"Esta es la peor pesadilla de cualquier padre. Rezo por su fortaleza", escribió Parks, y agregó: "Que reine la paz".
El actor Jerry O'Connell también publicó un breve mensaje: "Que Dios lo tenga en su gloria".
Uno de los homenajes más extensos fue el de Jason Kennedy, exconductor de E! News, quien compartió un video de una antigua entrevista con Presley y recordó la relación que construyeron durante varios años.
“Me da mucha rabia saber que Presley Gerber ha fallecido”, escribió Kennedy. “Revisé todos nuestros mensajes de texto y mensajes directos de los últimos cinco años, y era un joven con un corazón enorme. Siempre hablaba abiertamente de sus problemas porque sabía que ayudaría a los demás, y así fue”.
Kennedy también recordó algunos de los momentos que pasaron juntos y habló del vínculo que tenía Presley con sus padres.
“Siempre sentí un vínculo muy especial contigo, Presley. Ojalá hubiéramos podido pasar más tiempo juntos. Ver el amor que tus padres te profesaban era hermoso; me duele el corazón por ellos y por toda tu familia. Recuerdo una y otra vez aquel día que pasamos juntos en Malibú; fue perfecto, compartiendo tus sentimientos con todos nosotros y riendo mientras jugábamos al pickleball. Descansas en paz en los brazos de Dios, y rezo para que esa misma paz acompañe a todos los que te amaron. Eras especial”.
Hasta el momento, Cindy Crawford y Rande Gerber no habían compartido un mensaje personal extenso sobre la muerte de su hijo. La familia había solicitado privacidad a través de su representante.