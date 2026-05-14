Fans de U2 piden concierto masivo en el Zócalo, mientras Claudia Sheinbaum se reúne con la banda en el teatro Hidalgo

Claudia Sheinbaum y U2 se reúnen en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle

La Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle es un evento que busca visibilizar los derechos de la infancia en situación vulnerable.

La visita de U2, que colabora con la organización detrás de esta justa deportiva que tiene como sede a la Ciudad de México, se enmarca en la filmación del nuevo videoclip de la banda irlandesa en el Centro Histórico.

Durante la Asamblea, realizada en el Teatro Hidalgo del IMSS, decenas de niñas y niños provenientes de distintos países ovacionaron la presencia de la presidenta de México y de los integrantes de U2, encabezados por Bono.

Claudia Sheinbaum y U2 se reunieron en la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle (RRSS)

El torneo internacional promueve la inclusión social y la defensa de los derechos de menores en situación de calle, combinando actividades deportivas con espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrentan.

La aparición conjunta de la presidenta y el grupo generó un ambiente de entusiasmo y sorpresa entre los asistentes, quienes celebraron la unión de una figura política con una de las bandas más influyentes del mundo.