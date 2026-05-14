Fans de U2 piden concierto masivo en el Zócalo, mientras Claudia Sheinbaum se reúne con la banda en el teatro Hidalgo

U2 graba en México su nuevo video musical y son invitados a dar concierto en el Zócalo
La presencia de U2 en México ha causado gran expectativa en los últimos días, especialmente porque se encuentran filmando el video musical de su nueva canción "Street of Dreams".
Las grabaciones se realizaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México, particularmente en la Plaza de Santo Domingo, donde la agrupación interpretó parte del tema sobre un autobús intervenido con grafiti.
Decenas de fans mexicanos participaron como extras, reforzando el carácter comunitario y cultural de la producción.
En paralelo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, recibió a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Como gesto simbólico, les entregó artesanías con forma de ajolote y aprovechó para invitarlos formalmente a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino, uno de los escenarios públicos más emblemáticos de América Latina.
La invitación de Brugada se sumó al entusiasmo de los fans en redes sociales, quienes ya comenzaron a pedir que U2 se presente en el lugar más representativo de la capital azteca. “Ya tráiganse a U2 al Zócalo”, “Sería el concierto más histórico de la CDMX” y “México merece un show gratuito de U2” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en plataformas digitales.