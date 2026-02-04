'Digger', la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, continúa envuelta en misterio y teasers cuidadosamente dosificados. Con una fecha de estreno programada para el 2 de octubre de este año, la información oficial sigue siendo limitada. Sin embargo, una entrevista con Variety permitió conocer nuevas pistas: Jesse Plemons, el actor de 'Bugonia' y parte del elenco del filme, reveló algunos detalles que ayudan a imaginar cómo se podría ver el esperado filme.
Iñárritu regresa con prometedora película: Jesse Plemons da más detalles sobre 'Digger'
¿Qué dijo Jesse Plemons de la próxima película de Iñárritu?
El actor Jesse Plemons fue sumamente cauteloso con sus palabras y procuró no revelar más de lo necesario. Al ser cuestionado sobre Digger, Plemons explicó que la película tiene elementos que recuerdan a una versión moderna de 'Dr. Strangelove', el clásico de Stanley Kubrick de 1964, una sátira política que aborda el miedo nuclear y la paranoia de la Guerra Fría a través de un humor oscuro y absurdo, donde un error humano desencadena una posible catástrofe global. Según el actor, 'Digger' parte de ese espíritu, pero termina transformándose en algo completamente distinto.
“Es uno de los guiones más extraños, divertidos y trágicos que he leído”, dijo para dejar en claro que el proyecto cuenta con una mezcla de géneros.
Asimismo, el actor mostró su admiración hacia el protagonista de la película, Tom Cruise: “Ver a Tom lanzarse a todo — no con una acción que desafiara a la muerte, sino mostrando plenamente el increíble actor que es — eso fue emocionante”. Sus palabras coinciden con declaraciones previas de Iñárritu, quien aseguró que Cruise “sorprenderá al mundo” con este papel.
¿Qué se sabe de Digger, la nueva película de Iñárritu?
Más allá de las declaraciones de Plemons, 'Digger', ha sido descrita como “una comedia de proporciones catastróficas”, según su tagline oficial. Todo apunta a que se tratará de una comedia negra con fuerte carga satírica y política, en la que el caos y el humor se entrelazan constantemente.
La trama seguirá a Digger Rockwell, un hombre que se percibe a sí mismo como el salvador del mundo y va a tratar de evitar las catástrofes y desastres que él mismo causó.
El proyecto marca una nueva colaboración entre el director mexicano y Emmanuel “El Chivo” Lubezki en la cinematografía, una dupla que demostró ser exitosa en cintas como 'Birdman' y 'Revenant'. Además de Tom Cruise y Jesse Plemons, el elenco incluye a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Robert John Burke y Emma D’Arcy.
La esperada película llegará a cines en octubre. Por el momento solo se cuenta con un breve teaser que deja ver la estética y el tono general del filme.