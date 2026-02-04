Iñárritu regresa con prometedora película: Jesse Plemons da más detalles sobre 'Digger'

¿Qué dijo Jesse Plemons de la próxima película de Iñárritu?

El actor Jesse Plemons fue sumamente cauteloso con sus palabras y procuró no revelar más de lo necesario. Al ser cuestionado sobre Digger, Plemons explicó que la película tiene elementos que recuerdan a una versión moderna de 'Dr. Strangelove', el clásico de Stanley Kubrick de 1964, una sátira política que aborda el miedo nuclear y la paranoia de la Guerra Fría a través de un humor oscuro y absurdo, donde un error humano desencadena una posible catástrofe global. Según el actor, 'Digger' parte de ese espíritu, pero termina transformándose en algo completamente distinto.

Jesse Plemons es un actor en ascenso, con películas que le han otorgado reconocimiento como Bugonia, Kinds of Kindness, El Poder del Perro y Guerra Civil. (Getty Images)

“Es uno de los guiones más extraños, divertidos y trágicos que he leído”, dijo para dejar en claro que el proyecto cuenta con una mezcla de géneros.

Asimismo, el actor mostró su admiración hacia el protagonista de la película, Tom Cruise: “Ver a Tom lanzarse a todo — no con una acción que desafiara a la muerte, sino mostrando plenamente el increíble actor que es — eso fue emocionante”. Sus palabras coinciden con declaraciones previas de Iñárritu, quien aseguró que Cruise “sorprenderá al mundo” con este papel.