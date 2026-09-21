Paola Rojas respondió a las declaraciones que Aleks Syntek hizo durante una transmisión en vivo, en la que mencionó a la periodista y a su expareja, Luis Roberto Alves “Zague”. La conductora pidió al cantante que no la involucre nuevamente en un episodio que, según explicó, ya provocó suficiente daño a su familia.
Paola Rojas responde a Aleks Syntek tras revivir polémico episodio familiar con Zague: 'Conmigo no te metas'
Paola Rojas pone alto a Aleks Syntek
“Bueno, pues Alex Syntek, de quien lamento, de verdad, lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación”, expresó Paola Rojas en un segmento del programa De pisa y corre.
La periodista aseguró que siempre ha tenido respeto por el intérprete y reconoció su trayectoria musical, por lo que dijo lamentar la situación que actualmente enfrenta.
“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, señaló.
Sin embargo, Paola fue contundente al pedirle a Syntek que no vuelva a involucrarla en situaciones relacionadas con su vida personal y, particularmente, con el episodio que protagonizó su entonces pareja Zague años atrás.
“Y precisamente por eso le pido a Alex Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”, declaró.
Finalmente, Rojas insistió en que no desea entrar en una confrontación con el cantante y apeló al respeto que, de acuerdo con sus palabras, siempre había existido entre ambos. “Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Alex, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”, concluyó.
Los comentarios de Aleks Syntek sobre Paola Rojas y Zague
La respuesta de Paola Rojas ocurre después de que Aleks Syntek volviera a generar conversación en redes sociales por una transmisión en vivo que realizó días después de la polémica que protagonizó durante su presentación por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
Durante el en vivo, Syntek habló sobre su nuevo sencillo y bromeó sobre estar “loco”. Como parte de una improvisación, comenzó a mencionar a distintas figuras históricas, artistas y personajes conocidos, entre ellos Dalí, Picasso, Frida Kahlo, Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.
En medio de esa intervención, el cantante hizo referencia a Zague y posteriormente mencionó a Paola Rojas. Primero dijo: “Zague la tiene bien grande”, para después lanzar la frase que provocó la respuesta de la periodista: “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague”.
Syntek no explicó durante esa transmisión el motivo de su comentario sobre Paola Rojas y Zague. La referencia apareció como parte de la improvisación que realizaba mientras enumeraba a diferentes personalidades.
Ya quítenle el internet al señor. pic.twitter.com/rQZkTXyOdG— MariguaNash (@NashBaptiste) September 20, 2026
Después de esas declaraciones, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y la mención de Paola Rojas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la transmisión. Al final, Syntek aseguró que todo formaba parte de un nuevo tema y concluyó: “Ese es mi nuevo sencillo”.
La polémica ocurre en medio de los cuestionamientos que Syntek ha enfrentado después de su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez. Posteriormente, el cantante ofreció disculpas al alcalde Luis Mendoza por su comportamiento durante aquel evento, de acuerdo con declaraciones retomadas por medios de comunicación.