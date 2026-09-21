Paola Rojas responde a Aleks Syntek tras revivir polémico episodio familiar con Zague: 'Conmigo no te metas'

Paola Rojas pone alto a Aleks Syntek

“Bueno, pues Alex Syntek, de quien lamento, de verdad, lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación”, expresó Paola Rojas en un segmento del programa De pisa y corre.

La periodista aseguró que siempre ha tenido respeto por el intérprete y reconoció su trayectoria musical, por lo que dijo lamentar la situación que actualmente enfrenta.

“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, señaló.



Sin embargo, Paola fue contundente al pedirle a Syntek que no vuelva a involucrarla en situaciones relacionadas con su vida personal y, particularmente, con el episodio que protagonizó su entonces pareja Zague años atrás.

“Y precisamente por eso le pido a Alex Syntek que conmigo no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”, declaró.

Finalmente, Rojas insistió en que no desea entrar en una confrontación con el cantante y apeló al respeto que, de acuerdo con sus palabras, siempre había existido entre ambos. “Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Alex, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”, concluyó.

Los comentarios de Aleks Syntek sobre Paola Rojas y Zague

La respuesta de Paola Rojas ocurre después de que Aleks Syntek volviera a generar conversación en redes sociales por una transmisión en vivo que realizó días después de la polémica que protagonizó durante su presentación por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Durante el en vivo, Syntek habló sobre su nuevo sencillo y bromeó sobre estar “loco”. Como parte de una improvisación, comenzó a mencionar a distintas figuras históricas, artistas y personajes conocidos, entre ellos Dalí, Picasso, Frida Kahlo, Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.