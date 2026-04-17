La impresionante transformación de Tom Cruise en 'Digger', la próxima película de González Iñárritu

Tom Cruise como nunca lo hemos visto

Durante el panel, Iñárritu presentó un nuevo teaser de la película, exclusivo para CinemaCon, y lo que más llamó la atención fue la transformación física de Cruise, quien suele interpretar al galán o al héroe de acción. En Digger, da vida a un magnate petrolero que se percibe a sí mismo como el salvador mundial de un desastre que él mismo provocó.

De acuerdo con las personas que pudieron ver el adelanto, el actor de 63 años se ve completamente diferente. Con más peso, envejecido, cabello blanco, ligera calvicie y un acento sureño, Cruise tiene una transformación completa para interpretar al personaje principal. Críticos incluso consideran que este papel podría otorgarle al menos una nominación en los Oscar.

Digger Rockwell es un papel diferente para Tom Cruise. (Getty Images)

“Me tomó 40 años poder ponerme las botas de Digger Rockwell y explorar las múltiples capas de este personaje”, señaló el intérprete de Vanilla Sky. “Estoy muy emocionado de que la vean y estoy muy agradecido con Alejandro".

Por su parte, Iñárritu elevó aún más las expectativas al elogiar el trabajo del actor en el filme. “Sabemos que Tom es intrépido: las acrobacias, los aviones, los saltos, pero encarnar a este personaje exige otro tipo de valentía. Creo que este papel es, posiblemente, el más desafiante de su carrera, y eso ya es mucho decir”, expresó. “Fue como caminar por la cuerda floja. Espero que cuando vean la película entiendan a qué me refiero”.



‘Digger’: la nueva película de Alejandro González Iñárrtitu

El cineasta mexicano también reconoció que esta cinta representa un reto distinto en su trayectoria. “Esta película es algo que nunca antes había hecho. Me tomó mucho tiempo realizarla, precisamente porque es muy original”, comenta. “Es hermoso, a mi edad, seguir aprendiendo; tuve que aprender mucho para hacer esta película. Y esta aventura, tan compleja, tan hermosa, tan inspiradora, necesitaba a un colaborador valiente. Y sabía que solo Tom podía hacerlo".

La admiración es mutua pues Cruise confesó ser seguidor del trabajo de Iñárritu desde hace más de 25 años, por lo que esta colaboración era un paso natural en su carrera. “Es un ser humano extraordinario, un artista extraordinario, un cineasta extraordinario. Y este es el tipo de proyecto que quería hacer”, indica. “La película es salvaje, es divertida”.

Tom Cruise, protagonista de Digger, ha sido descrito por Iñárritu como uno de los elementos más sorprendentes del filme. (Getty Images)

Uno de los elementos que distingue a Digger es su formato de grabación. No fue filmada en digital, sino en película de 35 mm en formato VistaVision, una decisión respaldada por Emmanuel Lubezki, quien fungió como director de fotografía. “La rodamos en celuloide, en gran formato, precisamente para ser vista en las salas de cine”, afirma Iñárritu.